傅崐萁反罷旗幟掛測速照相機桿上 花縣警局：已請環局通知移除

有民眾投訴指出傅崐萁反罷免旗幟到處亂掛，甚至懸掛在台11線豐濱段的測速桿旁。（民眾提供）

2025/07/14 12:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕有民眾投訴指出傅崐萁反罷免的旗幟到處亂掛，很多支綁在反光標誌上，若旗幟倒下可能會擋住反光標牌，甚至懸掛在台11線豐濱段的測速桿旁，已經造成用路人危險。花蓮縣警察局回應表示，測速照相桿附近不能懸掛旗幟等妨礙運作，已經轉知縣環保局通知當事人拆除。

民眾投訴指出，台11線從30到50公里豐濱鄉段，路邊到處插滿傅崐萁的反罷免旗幟，都綁在反光標誌上，一旦傾倒就會遮住反光標誌牌，甚至還綁在警察局測速照相機旁的防撞桿上，阻礙反光標誌不僅干擾駕駛人視線，影響行車安全，甚至影響測速照相機的維管作業，到處亂插反罷旗、亂綁旗幟。

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依據「花蓮縣選舉競選及罷免廣告物使用管理規則」，除選舉期間，政黨及任何人不得於道路、分隔島、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，設置停放競選廣告物。旗幟廣告不得超過長170公分、寬60公分，不得以鐵絲或膠帶綑綁，懸掛旗幟應高逾地面2公尺以上。政黨及任何人設置停放競選或罷免廣告自應自行或派專人有效巡查管理，如有傾斜、破損、脫落等情形或經中央氣象局發布颱風警報為警戒區，應自行拆除或移置。

有民眾投訴指出傅崐萁反罷免的旗幟懸掛在台11線豐濱段反光標牌上。（民眾提供）

有民眾投訴指出傅崐萁反罷免的旗幟懸掛在台11線豐濱段反光標牌上。（民眾提供）

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