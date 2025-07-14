綠批藍慷國家之慨救罷免 普發現金拿子孫的錢政策買票

民進黨立院黨團今召開「不賄選，不會選 藍白當財神爺，人民會買單？」記者會，並由民進黨團幹事長吳思瑤說明。（記者田裕華攝）

2025/07/14 12:19

〔記者謝君臨／台北報導〕趕在首波大罷免7月26日投票之前，立法院院會11日三讀通過由國民黨團所提出的「特別條例」，將行政院所編列的4100億元，大幅增為5450億元，並明定每人普發現金1萬元。對此，民進黨團今舉行記者會，痛批國民黨「不賄選就不會選」，慷國家之慨、拿子孫的錢救自己的罷免，並一再用錯誤資訊混淆視聽。

「花你我的錢救他的罷免，買票賄選果然是國民黨的DNA！」民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨稱國家歲計賸餘有8385億元，用來發現金綽綽有餘，但他們沒說的是，已經匡列使用掉一大部分，包括疫後振興條例3800億元、新式戰機1500億元、這次政院編列的4100億元，扣掉這些只剩335億元。「已經用到頂了，怎麼再來使用2350億元，就是得舉債，犧牲國家財政。」

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對於藍白稱過去可以發現金現在卻不行，批評民進黨雙標。吳思瑤指出，前總統馬英九2008年是發消費券，為因應金融海嘯刺激內需；前總統蔡英文2020年、2021年分別發三倍券、五倍券，唯一一次政府發現金給人民是2023年蔡政府，但不論馬、蔡，都是由行政部門編列預算，而非由立院片面增加支出，「預算權是行政權，立院不能違反憲法發現金。」

吳思瑤說，民眾黨前主席柯文哲過去曾批評這樣會造成財政紀律不彰、引發通膨等問題，柯過去怎麼罵國民黨的，現在民眾黨卻與之狼狽為奸、為虎作倀。

吳思瑤並指，就政策面，2350億元足以供應「0-6歲國家跟你一起養」2.2年、長照經費2.5年、治水預算6.7年、育兒津貼7年、租金補助8年、T-PASS26年、學費補助11年、擴大撥補癌症新藥47年、青年海外圓夢計畫235年。

吳思瑤也說，2350億元還可用於興建社會住宅4到6萬戶、海鯤號後續艦7艘、航太暨無人機產業園區69個、基隆捷運2條、捷運汐東線4條、北捷環狀線1條、高鐵南延屏東1條、花東鐵路雙軌電氣化5條、竹科／中科／南科建設計畫12個。吳批評，藍白不該撒幣救罷免，借子孫的錢政策買票。

民進黨團書記長陳培瑜批評，憲法第70條規定，立院不能擴權增加政院支出；預算法第91條也規定，立院增加支出必須徵詢政院意見，同時要指明財源。他痛批，國民黨只想發錢舉債，身為立委卻完全不顧憲法、預算法、財政紀律法。

陳培瑜也列舉，2350億元相當於外交部7.34倍預算、文化部8.10倍預算、更是災害預備金加第二預備金的18.08倍。每一個部會的預算都會因為這2350億元受到排擠。

「最噁心的就是（國民黨立委）傅崐萁！」陳培瑜怒轟，傅在花蓮掛超過100面看板，指傅用財政收支劃分法幫花蓮帶來161億元，還有普發現金1萬元，花國家的錢救自己的罷免，當然是毀憲亂政的不適任委員。

立法院民進黨團列出2350億元就政策面可以做多少事情。（立法院民進黨團提供）

立法院民進黨團列出2350億元就政策面可以做多少事情。（立法院民進黨團提供）

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