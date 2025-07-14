國民黨通過普發現金化解大罷免 退將：區區1萬元就要中華民國的命

前國防部計畫處長丘衛邦將軍今日受訪表示，普發1萬元很顯然就是買票，我們不要受到這種影響，區區1萬元就要中華民國的命。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/14 12:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨為化解大罷免危機，上週五在立法院以優勢席次通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將行政院版本增加全民普發1萬元，企圖吸引選民反罷。對此，退將痛批，這個等於是「買票」，我們不要受到這種影響，區區1萬元就要中華民國的命。

前國防部計畫處長丘衛邦將軍今日在立法院受訪表示，我們國家現在面臨許多問題，有內部及外部的，政府要隨時保衛台灣、保衛中華民國，普發1萬元很顯然就是買票。

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丘衛邦質疑，區區1萬元就要中華民國的命，這種買票行為是很可怕的，呼籲民眾不要理會。若大罷免成功，也拿不到這個錢，他希望大罷免大成功，使其惡劣行徑，每人發1萬元破壞我國行政體系的工作不能得逞。

反共饒舌歌手「閩南狼」陳柏源批評，這是國民黨拿台灣人民納稅的錢在賄選，政黨喊1萬、2萬、3萬，還很自豪說大家要來支持國民黨，這是非常錯誤的。1萬元就能夠買到你的自由嗎？希望大家要好好選擇，投下同意罷免票。

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