大罷免民調》游盈隆：罷免方投票人數比反罷方多4.4％

游盈隆分析，儘管罷免區主流民意不贊成大罷免，但實際投票率高低可能重大影響罷免結果，罷免方投票人數比反罷免方人數多4.4個百分點，這是反罷免陣營難以吞嚥的壞消息。（資料照）

2025/07/14 12:45

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免將26日舉行投票，台灣民意基金會今天公布最新民調，罷免區有高達69.9%的選民表態「一定或可能會投票」，投票意願明顯升溫。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，儘管罷免區主流民意不贊成大罷免，但實際投票率高低可能重大影響罷免結果，罷免方投票人數比反罷免方人數多4.4個百分點，這是反罷免陣營難以吞嚥的壞消息。

針對「如果您的立委選區宣布進入罷免第三階段，到時候您會不會去投票？ 」民調顯示，46.4%一定會，20.9%可能會，12.4%可能不會，16.2%一定不會，2.6%沒意見，1.6%不知道、拒答。

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從全國性角度看，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，一定會去投票四成六，可能會去二成一，可能不會去一成二，一定不會去一成六。游盈隆表示，宣稱會去投票者，也就是，一定會去加可能會去投票者，合計六成七，表示目前選情已經升溫，未來實際投票率很可能不低於五成。

游盈隆進一步分析，如果改從罷免區角度看，那麼整體次數分配會出現明顯的改變，投票率會增加，不投票率會減少。最新民意顯示 ，一定會去投票48.8%，可能會去投21.1%，可能不會去11.8%，一定不會去14.5%，一定會去加上可能會去，合計69.9%，高於全國可能投票率2.6個百分點。

游認為，這暗示最終投票率有機會上看五成五。從各種跡象看，當罷免區投票率在五成以上，投票率越高，將越有利於國民黨；反之，則將越有利於民進黨。

「罷免區主流民意不贊成大罷免，但實際投票率高低可能重大影響罷免結果！」游盈隆說，他們的最新分析顯示，在五成一不贊成大罷免的選民中，目前可能投票率大約是六成三，也就是說，可能出席投票的人佔全體選民數31.8%；相形之下，在贊成大罷免的四成選民中，投票率上看九成一，也就是說，可能出席投票的人佔全體選民數 36.2%。罷免方投票人數將比反罷免方人數多4.4個百分點。這是反罷免陣營難以吞嚥的壞消息。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025 年7月7至9日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1083 人，市話 757 人，手機 326人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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