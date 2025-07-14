花蓮縣府拿納稅錢反罷免救傅崐萁 吳崢：「傅氏王朝」真的急了

民進黨發言人吳崢14日召開「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免 傅崐萁夫婦無法無天」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/07/14 11:46

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢今開記者會指出，花蓮縣政府不僅濫用中央補助活動當成國民黨立委傅崐萁的反罷免造勢大會，連文旦產銷班座談也被傅拿來大談反罷免，無視花蓮縣選委會監察小組成員就在現場，可見「傅氏王朝」真的急了，縣府已經徹底沒有公平，完全成為傅崐萁的選舉機器，藍營縣市長拿納稅錢反罷免，圖利自己政治利益，應該被公開檢驗。

民進黨質疑，國民黨執政縣市首長濫用行政資源公然介入大罷免，包含花蓮縣長徐榛蔚將客委會補助經費的「客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」當成花蓮傅家的反罷免造勢大會，連活動邀請卡都耍弄心機分A、B版（地方文宣沒有客委會），連文旦產銷大會也被傅崐萁拿來大談反罷免，花蓮縣政府已經徹底成為傅崐萁的選舉機器。

請繼續往下閱讀...

吳崢指出，花蓮縣政府上週六舉辦「客鼓鳴心」龍獅鼓舞響洄瀾晚會，卻被縣長徐榛蔚濫用成為花蓮傅家的造勢大會，場外有工作人員拿著「不同意罷免」手舉牌宣傳、國民黨黨務人員還到場內發放反罷免文宣，發放的扇子印著傅崐萁的臉，連徐榛蔚上台致詞都喊出反罷免、要鄉親支持傅崐萁，向行政院客委會申請補助的活動，竟然變成傅崐萁的造勢大會、到場內強行政治行銷，實在離譜、誇張。

吳崢接著批評，花蓮縣政府連活動邀請卡也在耍心機搞兩種版本，A版有署名客委會主委古秀妃拿來申報補助，但在地方發放的B版，客委會卻被消失、只剩徐榛蔚大名，徐縣長在耍什麼心機？是要收割中央補助洗腦成自己辦的，再扭曲成傅崐萁造勢大會嗎？藍營縣市長拿人民納稅錢反罷免、行圖利自己政治利益之實，應該攤在陽光下供大家檢驗。

吳崢說，不僅如此，花蓮瑞穗鄉農會10日舉辦產銷班聯合座談，傅崐萁又在大談反罷免、爭取支持，大談如何不認同罷免方云云，發現農民拿手機錄影還立即制止，質問對方「我們溝通有問題嗎」、「民進黨最喜歡這樣」，主持這場會議的瑞穗鄉農會理事長魏清河，同時是花蓮縣選委會監察小組成員，傅卻當面行行政不中立之實，可見傅氏王朝真的急了，花蓮縣政府已經徹底沒有公平，完全成為傅崐萁的選舉機器。

吳崢接著說，與此同時，國民黨的台中市長盧秀燕還含血噴人，抹黑攻擊賴清德總統忙罷免不顧救災，甚至稱「我台中人還在幫你救災」，難道盧不是台灣的一份子？高雄市長陳其邁派員支援嘉義市長黃敏惠，展現災情當前不分黨派，台中市馳援其他縣市，大家也都予以肯定，為什麼盧拿到造勢場當政治籌碼和武器？盧週末自己三天跑十場政治活動幫藍委站台，這就是她口中「我幫你救災」嗎？睜眼說瞎話，全國人民都會唾棄。

民進黨發言人吳崢14日召開「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免 傅崐萁夫婦無法無天」記者會。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法