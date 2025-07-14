民眾黨立法院黨團考察新竹棒球場 綠營轟政治表演

民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）等人考察新竹棒球場。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/14 12:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨立法院黨團今天早上考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌怒批，新竹市立棒球場都甩鍋給高虹安，真的是說謊像呼吸一樣自然，都不會尷尬嗎？當初花了納稅人將近12億的棒球場，蔡英文前總統說要帶給市民滿滿感動，「沒有感動，只有滿滿的憤怒！」黃國昌更點名監察院、檢調等單位，「監察院裝聾作啞、地檢署看到綠營權貴膝蓋就軟了」。

市議員曾資程痛批，民眾黨團以考察為名，實則是一場徹底的政治表演，消費新竹市民的記憶與期待，淪為又一場精心包裝的政治操作。

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黃國昌說，花了納稅人12億的棒球場，搞到今天變成爛尾樓，這件事沒有人負責，當初找了劣跡斑斑的綠友友來拿到工程，現在這個綠友友不僅不肯負起責任，好好的完成改善，現在透過司法訴訟，拖延程序嗎？把政府的公權力當什麼？

黃國昌指出，這麼惡質的廠商，結果挖出了這些東西，立法院這邊查了相關資料，工程款付了97%，而且預算規模不斷膨脹，我們去追查，在過去這段時間當中，應該要負責任去處理後續責任追究的機關包括監察院，請問監察院在做什麼？從2022年到現在已經2025年，棒球場在他們眼中不存在嗎？

黃國昌砲轟監察院裝聾作啞，新竹地檢署到底在幹嘛？一而再再而三透過莫名其妙的程序，不斷地在膨脹預算，結果還沒有驗收就可以打開幕戰，搞到球員受傷，現在挖出來這些亂七八糟的東西，我們的新竹地檢署是看到綠營的權貴，膝蓋就軟了嗎？看到綠營搞出來這麼大的弊案，全部集體裝睡嗎？

市議員曾資程說過去兩年半以來，高市府對棒球場進度一拖再拖，頻頻推諉責任，用「前朝大秘寶」當成政治口號，完全忽視市民對棒球場的真實期待與需求。

曾資程說黃國昌是反覆無常、毫無誠信可言的政治人物，如今站在新竹棒球場前高舉「追責」大旗，無非是再次利用公共議題來包裝自己的政治行程。質疑他是否真正關心球場進度？是否了解新竹市民對場館啟用的期待？還是只是再次利用舞台，為民眾黨搶奪媒體版面、轉移焦點？

陽明交大法學教授林志潔呼籲市府趕快施工履約，讓新竹棒球場和停車場可以運作，現在竹市府是執政者，不是在野監督者，一直在監督前朝，是不是時空錯亂？如果政績好棒棒，那幹嘛擔心別人罷免？

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