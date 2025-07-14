為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨立法院黨團考察新竹棒球場 綠營轟政治表演

    民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）等人考察新竹棒球場。（記者蔡彰盛攝）

    民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）等人考察新竹棒球場。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/14 12:38

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨立法院黨團今天早上考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌怒批，新竹市立棒球場都甩鍋給高虹安，真的是說謊像呼吸一樣自然，都不會尷尬嗎？當初花了納稅人將近12億的棒球場，蔡英文前總統說要帶給市民滿滿感動，「沒有感動，只有滿滿的憤怒！」黃國昌更點名監察院、檢調等單位，「監察院裝聾作啞、地檢署看到綠營權貴膝蓋就軟了」。

    市議員曾資程痛批，民眾黨團以考察為名，實則是一場徹底的政治表演，消費新竹市民的記憶與期待，淪為又一場精心包裝的政治操作。

    黃國昌說，花了納稅人12億的棒球場，搞到今天變成爛尾樓，這件事沒有人負責，當初找了劣跡斑斑的綠友友來拿到工程，現在這個綠友友不僅不肯負起責任，好好的完成改善，現在透過司法訴訟，拖延程序嗎？把政府的公權力當什麼？

    黃國昌指出，這麼惡質的廠商，結果挖出了這些東西，立法院這邊查了相關資料，工程款付了97%，而且預算規模不斷膨脹，我們去追查，在過去這段時間當中，應該要負責任去處理後續責任追究的機關包括監察院，請問監察院在做什麼？從2022年到現在已經2025年，棒球場在他們眼中不存在嗎？

    黃國昌砲轟監察院裝聾作啞，新竹地檢署到底在幹嘛？一而再再而三透過莫名其妙的程序，不斷地在膨脹預算，結果還沒有驗收就可以打開幕戰，搞到球員受傷，現在挖出來這些亂七八糟的東西，我們的新竹地檢署是看到綠營的權貴，膝蓋就軟了嗎？看到綠營搞出來這麼大的弊案，全部集體裝睡嗎？

    市議員曾資程說過去兩年半以來，高市府對棒球場進度一拖再拖，頻頻推諉責任，用「前朝大秘寶」當成政治口號，完全忽視市民對棒球場的真實期待與需求。

    曾資程說黃國昌是反覆無常、毫無誠信可言的政治人物，如今站在新竹棒球場前高舉「追責」大旗，無非是再次利用公共議題來包裝自己的政治行程。質疑他是否真正關心球場進度？是否了解新竹市民對場館啟用的期待？還是只是再次利用舞台，為民眾黨搶奪媒體版面、轉移焦點？

    陽明交大法學教授林志潔呼籲市府趕快施工履約，讓新竹棒球場和停車場可以運作，現在竹市府是執政者，不是在野監督者，一直在監督前朝，是不是時空錯亂？如果政績好棒棒，那幹嘛擔心別人罷免？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播