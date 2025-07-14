退將轟「舔共」立委是中共走狗 正台派、正藍軍籲大罷免清內賊

台灣北社今召開「正台派、正藍軍堅定集結！反共罷免行動進入決戰倒數」聯合記者會，現場由北社社長羅浚晅主持說明。（記者田裕華攝）

2025/07/14 11:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免國民黨立委進入倒數12天，正台派與正藍軍今日齊聚立法院，民團強調這次大罷免不是藍綠惡鬥，而是對抗紅色代理人。前國防部計畫處長丘衛邦將軍強調，立法院那些親共、舔共、投共立委，就是中共走狗，也是癱瘓政府的內賊。大罷免必須大成功，才能拯救國家於危亡。

台灣北社今日召開「正台派X正藍軍堅定集結：反共罷免行動進入決戰倒數」記者會，邀請彭明敏基金會、反共復國黨、退役將領、台灣教師聯盟、台灣基督長老教會、台灣島永續發展協會、台灣教授協會等民間社團出席，呼籲全民投下同意一票，以罷免阻止中共滲透，捍衛國家主權。

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台灣北社社長羅浚晅表示，「反共護台」是當前最急迫的任務，中華民國是由台灣滋養壯大，守護台灣主權是最重要的事情，面對中共侵略野心，要強化台灣國族意識的認同。

羅浚晅指出，這次的大罷免不是藍綠惡鬥，而是台灣公民對抗中國代理人，今天正台派、正藍軍和公民團體集結在一起，希望7月26日大家踴躍出來投票，罷免不適任的國民黨立委。

前國防部計畫處長丘衛邦將軍說，中華民國正處於危機存亡之秋，只有大罷免大成功，才能反轉立法院由藍白政黨通過的既可怕、使中共可以不費一兵一卒就能消滅中華民國於無形的立法方案。

丘衛邦痛批，中共正積極介入反罷免行動，目前在立法院中那些親共、舔共、投共的立法委員，就是中共走狗，也是癱瘓政府的內賊。因此，我們的大罷免必須大成功，才能拯救國家於危亡。

他強調，距離7月26日三階投票還有12天，我們必須加大宣傳大罷免，激發全國同胞的愛國熱情，希望海外華僑蜂擁回國投同意票，將親共、舔共、投共的立委全部罷免，才能保障中華民國的安全。

前嘉義市長涂醒哲說，這場罷免不是藍綠對決，而是「藍綠抗紅」，對於國民黨配合共產黨在立法院毀憲亂政，台灣人民已經受不了，藍綠選民一定要站出來同意罷免「紅色立委」。

反共復國黨秘書長程凱力表示，復國黨黨部在台中北屯區，許多藍營民眾之前自動自發拿連署書來繳，其實很多國民黨基層黨員是不舔共、愛台灣的，舔共的幾乎都是國民黨高層。希望國民黨基層這次能站出來，同意罷免這些「舔共賣台」立委。

饒舌歌手「閩南狼」陳柏源說，國父說革命尚未成功、同志仍須努力，在台灣大家可以投票，反觀中國沒有辦法選舉，期待大家出來大罷免。

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