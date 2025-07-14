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    「花你的錢、買他的票」 民進黨轟國民黨：把納稅錢當反罷免提款機

    民進黨今批評，國民黨把人民納稅錢，當成反罷免提款機，硬是通過全民普發現金1萬元，「花你的錢，買他的票」。（圖取自民進黨臉書）

    民進黨今批評，國民黨把人民納稅錢，當成反罷免提款機，硬是通過全民普發現金1萬元，「花你的錢，買他的票」。（圖取自民進黨臉書）

    2025/07/14 11:26

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今批評，國民黨把人民納稅錢，當成反罷免提款機，硬是通過全民普發現金1萬元，「花你的錢，買他的票」，抄名冊、造假連署卻裝死到底，一句道歉也沒有，這就是國民黨主席朱立倫、立法院國民黨團總召傅崐萁把持下的國民黨，這種欺侮羞辱人民頭家的政黨，應該被下架。

    民進黨在臉書呼籲，7月26日一定要出門投同意票，因為有個政黨的立委「花你的錢，買他的票；造假作弊，死不認錯！」這就是朱立倫和傅崐萁把持下的國民黨！

    民進黨批評，國民黨把人民的納稅錢，當成反罷免提款機，硬是通過「全民普發現金1萬元」，聲稱「拚民生」、「救經濟」，但事實上就是灑幣亂花人民的血汗錢，把大家都當笨蛋！嘴巴說「還錢於民」，實際上是「發錢愚民」。花人民的納稅錢來救罷免，說白了，就是「花你的錢，買他的票」！

    民進黨接著指出，國民黨面對「抄名冊、造假連署」，明顯違反法律、踐踏民主精神，全國已有數十位黨工認罪、被起訴，但從朱立倫主席、藍營縣市長到藍委們，卻裝死到底，一句道歉都沒有。

    民進黨痛斥，人民的錢，他們大大方方拿起來花，笑著數鈔票的嘴臉毫不遮掩；自己的錯，他們死不認帳，假裝什麼事情都沒發生；然後，當公民憤怒難平，決定採取行動、勇敢發聲，他們就大肆嘲笑公民是「狗屎」、「智障」、「邊緣人」，這種欺侮羞辱人民頭家的政黨，應該被下架！7月26日，請一定要出門投下同意罷免，和朱立倫、傅崐萁和傅隨爛委們說再見！

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