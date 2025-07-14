南部風災未復原 蔣萬安：「護國大遶境」是「笑不出來的笑話」

台北市長蔣萬安14日受訪稱，民進黨政治人物現在一心搞大罷免，台灣的人民還在受苦，「民進黨辦這場遶境」已經成為「笑不出來的笑話」。（記者方賓照攝）

2025/07/14 12:39

〔記者何玉華／台北報導〕由全台31個罷團發起的反共護台「護國大遶境」本週將進入台北市，台北市長蔣萬安今（14）日受訪表示，全台灣的民眾都會看見有多少本來應該全力投入救災的民進黨政治人物，現在還在一心搞大罷免，台灣的人民還在受苦，「民進黨辦這場遶境」已經成為「笑不出來的笑話」。

蔣萬安今天上午到內湖參加台北市首座聚落式污水處理設施啟用典禮前受訪，他表示，颱風過境已經一個星期，南部的鄉親還在受苦，接近上萬民眾還是沒電可用，家裡持續泡水，令人非常心痛；台北市政府在第一時間除了支援嘉義，也支援台南進行相關的救災、復原。他說，愛這片土地要付出行動，呼籲中央官員全力救災，不要再搞大罷免、不是去教訓災民、不要再對立、不要再內耗。

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對於「護國大遶境」本週將開進台北市，蔣萬安說，現在全台灣的民眾都會看見有多少本來應該全力投入救災的民進黨政治人物，現在還在一心搞大罷免，台灣的人民還在受苦，民進黨辦這場遶境護國已經成為笑不出來的笑話。

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