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    唯一罷綠案投票未過 吳崢：民進黨全黨一心、支援民團罷藍委

    國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，同意票未過四分之一宣告失敗，民進黨發言人吳崢今表示，對於國民黨的胡作非為，選民會做出公平的裁判。（記者塗建榮攝）

    國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，同意票未過四分之一宣告失敗，民進黨發言人吳崢今表示，對於國民黨的胡作非為，選民會做出公平的裁判。（記者塗建榮攝）

    2025/07/14 11:05

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，同意票未過四分之一宣告失敗，民進黨發言人吳崢今表示，對於國民黨的胡作非為，選民會做出公平的裁判，陳玉鈴為避免在罷免國民黨立委游顥、馬文君行動造成混淆採取冷處理，這樣身先士卒的勇氣，凸顯民進黨全黨一心，全力支援公民團體下架毀憲亂政的不適任藍委。

    吳崢在民進黨記者會後受訪表示，罷免陳玉鈴是全台唯一罷免民進黨民代案，國民黨對民進黨發動的罷免也正式宣告失敗，台灣人民看得非常清楚，過去一整年在立法院作亂，毀憲亂政、阻礙台灣發展的就是中國國民黨，國民黨為罷而罷、毫無正當性的政治攻擊，沒有辦法獲得人民認同。

    吳崢指出，所有人民的眼睛都是雪亮的，陳玉鈴長期深耕基層，為偏鄉居民請命，這樣認真做事的議員，自然而然能夠得到縣民的認同，國民黨的「惡罷」是不會成功的。重點就是，對於國民黨的所作所為、胡作非為，大家都看在眼裡會做出公平的裁判。

    吳崢表示，陳玉鈴面臨國民黨動用基層組織罷免的壓力，完全沒有進行地方反制罷免的選舉宣傳，因為南投也有罷免游顥、馬文君的行動，不希望在宣傳「不同意罷免」時造成混淆，因此陳將空戰、陸戰都降到最低，也表明為了大罷免在所不惜，因此被罷免也願意承擔。

    吳崢說，陳玉鈴這樣身先士卒的勇氣，凸顯民進黨全黨上下一心，將士用命，全力支援公民團體，目標就是726將毀憲亂政的不適任藍委下架。

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