傅崐萁罷免將「決戰吉安」 罷團7路大會師站街頭

大罷免首波投票倒數12天，民進黨持續鎖定立法院國民黨團總召傅崐萁「本命區」花蓮吉安，今天民進黨公職將與罷團一起，在吉安鄉7大路口站街頭爭取同意罷免。（議員胡仁順提供）

2025/07/14 10:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕大罷免首波投票倒數12天，民進黨持續鎖定立法院國民黨團總召傅崐萁「本命區」花蓮縣吉安鄉，今天民進黨公職將與罷團一起，在吉安鄉7大路口站街頭爭取同意罷免；民進黨秘書長林右昌說，罷免傅崐萁無關乎政黨之爭，而是跟反共保台、是非黑白有關，更是中華民國派及台灣派的最大公約數，所有受到傅崐萁欺壓威迫的民眾，都要團結在一起，下架不適任立委。

林右昌昨與罷團在吉安三角市場掃街前說，傅崐萁正動用組織系統保住立委席位，甚至透過施壓村里長，從事不當甚至違法行為，可能涉及違反選罷法相關規範，鼓勵基層蒐證、檢舉。他說，目前花蓮市選情相對穩定，意志非常堅定，接下來兩週活動是「決戰吉安」時刻，盼催出吉安鄉支持罷免的選票。

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罷免傅崐萁「曙光花蓮」、「八炯團隊」等公民團體今天與民進黨議員張美慧、胡仁順、林則葹等黨公職在吉安車流量大的路口舉牌爭取同意罷免票，包含自強與和平路口、中央與建國路口、中華路二段與吉祥四街口、吉安路二段與中山路二段路口、建國路二段與吉安路一段路口及仁里停車場、哈囉廣場前，希望「強攻吉安」。

而國民黨花蓮縣議會黨團今早則開記者會批評說，民進黨搞「台獨」政治運動30餘年，如今面臨罷免選舉，卻高舉「心中有國旗」的口號，試圖掩蓋自己過去鬥爭中華民國、消滅國家認同的真面目，不惜扭曲事實、混淆視聽，妄圖用「心中有國旗」的標語矇騙花蓮選民，這根本是對傅總召的羞辱，更是對整個中華民國的嘲弄！這種政治手法不僅荒謬，更是對台灣人民智商的公然挑釁！

大罷免首波投票倒數12天，民進黨持續鎖定立法院國民黨團總召傅崐萁「本命區」花蓮吉安，今天民進黨公職將與罷團一起，在吉安鄉7大路口站街頭爭取同意罷免。（議員胡仁順提供）

國民黨花蓮縣議會黨團今早則開記者會批評民進黨用「心中有國旗」的口號矇騙花蓮選民，這根本是對傅總召的羞辱。（國民黨團提供）

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