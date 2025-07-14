藍營硬推普發1萬 綠委吳思瑤：2350億夠蓋2條基隆捷運

距離7月26日大罷免投票剩下不到2週時間，民進黨立院黨團「五一戰隊」今天（14日）來到基隆，與民進黨基隆議長童子瑋（中，穿黑西裝者），協助公民團體「基隆絕沛」罷免國民黨基隆立委林沛祥做宣講。（記者俞肇福攝）

2025/07/14 11:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕立法院民進黨黨團「五一戰隊」今天（14日）到基隆，協助罷免基隆市國民黨立委林沛祥宣講；立委吳思瑤受訪時表示，普發現金違法違憲、傷害財政紀律，1人發1萬要2350億元，如果沒有讓藍白拿來大撒幣，可以蓋2條基隆捷運，或讓北北基桃民眾愛用的TPASS使用20年，呼籲26日出來投「同意罷免」一票。林沛祥回應說，畢竟現在的台灣是民主社會，必須要包容所有的言論，「包括抹黑及謊言」。

民進黨基隆市議會議長童子瑋批評，藍白立委違法亂憲，立法院或地方議會只有審查預算權，沒有增加預算的權力，這樣做是立法權凌駕於行政權之上，今天立法院可以表決通過普發現金每人1萬元，難道基隆市議會也可以通過增加預算要市長謝國樑發給市民每人5萬元？他強調，編列預算要非常嚴謹，財政主計單位還要審核，今年編列預算、明年才能使用，這樣立法是惡意破壞台灣行政、癱瘓政府，呼籲年輕人7月26日返鄉投票，救基隆救台灣。

請繼續往下閱讀...

民進黨立院黨團「五一戰隊」成員今天一早7點到台灣頭的基隆，包括吳思瑤、張宏陸、李坤城、陳培瑜、林月琴、陳俊宇、王正旭出現在基隆基金一路、武嶺街口，向通勤族請安。吳思瑤強調，民進黨7位立法委員一大早來到基隆，因為基隆對台灣民主很重要，她懇託基隆鄉親7月26日要出來投票，拜託基隆年輕人返鄉投票。

距離7月26日大罷免投票剩下不到2週時間，民進黨立院黨團「五一戰隊」今天（14日）來到基隆，與民進黨基隆議長童子瑋（中，穿黑西裝者），協助公民團體「基隆絕沛」罷免國民黨基隆立委林沛祥做宣講。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法