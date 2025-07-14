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    「全黨圍毆一個小議員」戰術失敗 吳靜怡：反映藍營罷免動員失靈

    國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，同意票未過四分之一宣告失敗。圖為陳玉鈴。（資料照）

    國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，同意票未過四分之一宣告失敗。圖為陳玉鈴。（資料照）

    2025/07/14 10:49

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，同意票未過四分之一宣告失敗，而罷免陳玉鈴也是國民黨發動罷免民進黨民代唯一成案的罷免案。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（14日）在臉書發文指出，這代表國民黨想用陳玉鈴當祭品，結果自曝其短，反映國民黨動員失靈，同時彰顯民主韌性。

    吳靜怡指出，昨天剛結束的南投縣議員陳玉鈴罷免案是2025年全台大罷免浪潮的第一槍，結果藍白聯手發動的「報復罷免」慘遭滑鐵盧，同意票雖佔67.45%，但因為沒過法定門檻25%，直接被否決。這不只讓國民黨在自家大票倉南投縣丟臉，更是大罷免運動的好兆頭，讓「全黨圍毆一個小議員」的戰術徹底失敗。

    吳靜怡提到，為了罷免陳玉鈴，南投縣長許淑華、立委游灝全上陣，但同意票雖多，卻沒有超過總選民的25％，代表國民黨自家基本盤動員不起來；綠營冷處理，結果不同意罷免票還比陳玉鈴2022年當選票的5028票多出839票，這證明藍白的抹黑戰術已經失效。

    吳靜怡用2022年票源結構分析，縣長許淑華得票率為55.45%，議員國民黨籍3人黃東灝、游顥、何勝豐合計總得票率近50%，而當時民進黨籍陳玉鈴總得票率只有12.84%，藍白以為在南投能輕鬆圍毆陳玉鈴，結果同意票只動員出縣長許淑華的55%，反觀不同意票，超過陳玉鈴個人票的116.7%，這表示民進黨籍議員的低調，卻吸引中間選民，證明人民厭倦藍白的惡鬥遊戲，正如游顥所酸「綠僅獲1成支持」，卻忽略這是藍發起的報復戰。

    吳靜怡強調，陳玉鈴罷免案勢力也是給接下來726大罷免釋出警訊，因為國民黨現在是「整體性的大動員」，更別說南投慘輸的情況一定是「熱罷免」模式，考驗著公民動員中間選民、年輕人和綠營動員基本盤，尤其是深藍選區為多數情況，投票率至少綠營動員要達到85％以上，整體投票率須要達到60％，才有機會扳倒深藍選區。

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