盧秀燕批民進黨不救災 何欣純：市長「發言狂妄」令人汗顏

民進黨立委何欣純（左五）與多位民代站路口挺罷免。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/14 11:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離大罷免首波投票日不到兩週，民進黨立委何欣純今天（14日）跟多位同黨立委在台中市五權西路及黎明路口宣傳，針對台中市長盧秀燕批總統賴清德不救災、只搞政治、反而是中市府多次南下協助救災，她批盧秀燕是「人前搞溫暖，人後在政治造勢場合發言狂妄」，救災不應分顏色，請不要拿來說嘴、進行政治操作，否則讓她身為台中人「非常汗顏」。

何欣純、陳秀寶、黃秀芳、羅美玲、陳素月民進黨五位立委。陳淑華、林祈烽、何文海及黃守達、施志昌等市議員及前市議員張耀中與罷團今天上午七點三十分在黎明路、五權西路站路口，請民眾七月二十六日投下同意票，罷掉不適任的立委。

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對於中市長盧秀燕上週六在反罷的造勢晚會上痛批民進黨不救災只會搞政治，台中市政府多次南下到台南市救災的發言，何欣純受訪時批盧秀燕發言狂妄。

何欣純表示，盧秀燕不能人前表示溫暖，人後在政治造勢場合上狂妄的發言，台中人是溫暖的、台灣人是溫暖，只要有天災會去盡一己之力去協助救災，希望大家站在一起，一度過難關。

何欣純強調，救災不分藍綠，不分你我、不分顏色，但盧秀燕卻拿來說嘴，作為政治操作，傷害人民感情及台中人的心，她請盧不把天災拿來說嘴，不要做政治操作，不要傷台中人的心，否則她身為台中人為她的發言汗顏。

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