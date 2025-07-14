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    市公所稱週刊爆「夫人出軌」非事實 南投市長張嘉哲稍晚說明

    南投市長張嘉哲（左）與妻子黃佳鈴（右）。（資料照，南投市公所提供）

    南投市長張嘉哲（左）與妻子黃佳鈴（右）。（資料照，南投市公所提供）

    2025/07/14 09:46

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市長張嘉哲的妻子黃佳鈴被週刊爆料與前男友A先生藕斷絲連，婚內出軌，知情人士還提供兩人出遊照，並稱黃放話要A的女友B小姐離開A；南投市公所上午強調，週刊爆料內容與事實不符，張嘉哲今天無公開行程，稍晚會發書面聲明。

    張嘉哲前年在市公所辦記者會宣布白沙屯媽祖今年9月將到南投市遶境祈福，首度公開妻子「佳鈴」，今年4、5月夫妻因到拱天宮跪求白沙屯媽祖進香能到南投市祈福、後來在粉紅超跑行經沿途跪拜媽祖，都成為新聞焦點，市長夫妻鶼鰈情深也傳為佳話。今天週刊爆料「佳鈴」婚內出軌，讓南投市民大為震驚。

    週刊爆料「佳鈴」婚前就有交往多時的男友A先生，後來與張嘉哲結婚，時間在張嘉哲當上市長不久。

    婚後持續與A先生藕斷絲連，還發現A與B小姐在一起，主動加B通訊軟體，並傳送她與A先生親密對話，要B小姐離開，B小姐後來才知「佳鈴」就是南投市長夫人。

    週刊報導，南投市長妻子黃佳鈴有回應，與A先生曾是男女朋友，婚後維持好朋友關係，因有養魚的共同興趣，平常會用通訊軟體互丟相關資訊，5月突然收到陌生女子訊息，A男後來告知是女友得知他買魚拿到她家而發生爭執，當時要他跟女友解釋清楚，兩人也未再聯絡。至於週刊照片應是女方從A男手機拿到，對話紀錄則不知誰偷了她的手機，有報案但也查不出。

    對於週刊的爆料，南投市公所說，週刊報導與事實不符，張嘉哲今天沒有公開行程，但稍晚會有書面聲明。

    南投市長張嘉哲（前排左2）與妻子「佳鈴」（前排左1）跪迎粉紅超跑到來。（資料照，南投市公所提供）

    南投市長張嘉哲（前排左2）與妻子「佳鈴」（前排左1）跪迎粉紅超跑到來。（資料照，南投市公所提供）

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