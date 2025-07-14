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    獨家》GCTF10週年 11月擬在台舉辦「打擊外國資訊操弄」研討會

    全球合作暨訓練架構（GCTF）今年邁入成立第10年，圖為今年1月「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營開幕典禮。（資料照，外交部提供）

    全球合作暨訓練架構（GCTF）今年邁入成立第10年，圖為今年1月「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營開幕典禮。（資料照，外交部提供）

    2025/07/14 09:44

    〔記者黃靖媗／台北報導〕全球合作暨訓練架構（GCTF）2015年6月1日由台灣與美國共同成立，今年邁入第10年。美國在台協會（AIT）日前透過臉書預告，GCTF將分別於8月及11月在台北舉辦兩場國際研討會，主題分別為能源安全與打擊外國資訊操弄與干預。

    美國在台協會日前透過臉書招募國際研討會承辦單位，預告將於2025年8月及11月在台北舉辦主題為能源安全與探討韌性能源轉型、區域合作及政策透明的國際研討會，分別探討韌性能源轉型、區域合作、政策透明，以及媒體素養、偵測技術、多方協作經驗。

    美國在台協會指出，每場活動為期3天，含2天會議與1天參訪，擬邀集各國高階專業人士與會。

    GCTF由美國在台協會（AIT）、台灣外交部、日本台灣交流協會（JTEA）、澳洲辦事處（AO）、以及加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）共同主辦。美國在台協會日前指出，自2015年以來，GCTF已舉辦88場涵蓋公衛、執法合作、女性賦權、能源效率、電子商務、資安、人道援助與災害應變（HA/DR）、媒體素養等主題的國際研習營，累計來自133個國家的超過1萬名政府官員、專家與民間團體代表參與。

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