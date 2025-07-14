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    罷綠議員失敗、許淑華扯檢討制度 吳思瑤：莫忘藍營修法「+1版」

    國民黨發動罷免南投縣議員陳玉鈴案宣告失敗，南投縣長許淑華昨稱罷免制度需要檢討。對此民進黨立委吳思瑤直言：「國民黨修的法超級爛，連國民黨人自己都不想用，都拒絕背書！」（資料照）

    國民黨發動罷免南投縣議員陳玉鈴案宣告失敗，南投縣長許淑華昨稱罷免制度需要檢討。對此民進黨立委吳思瑤直言：「國民黨修的法超級爛，連國民黨人自己都不想用，都拒絕背書！」（資料照）

    2025/07/14 09:23

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發動罷免南投縣議員陳玉鈴案宣告失敗，南投縣長許淑華昨（13日）晚稱同意罷免票數遠大於不同意，多席次縣議員的罷免規定卻比照單一席次的立委，罷免制度需要檢討。對此民進黨立委吳思瑤直言：「國民黨修的法超級爛，連國民黨人自己都不想用，都拒絕背書！」

    吳思瑤今日在臉書發文提到，罷免陳玉鈴失敗，南投縣長許淑華面子掛不住，於是怪罪都是《選罷法》門檻太高了、不合理。吳質疑：「她忘了國民黨還提案修正『+1版』，罷免票要比當選票更高的版本嗎？而且是『一分鐘通過』，把民進黨立委鎖在門外的黑箱會議！」

    政治工作者周軒昨晚也在臉書發文指出：「我不知道為什麼今天南投縣民進黨陳玉鈴議員的罷免案沒過，縣長許淑華要出來講那麼多話？最經典的是，許淑華居然還抱怨選罷法多席次罷免通過門檻太高，應該要修法。我只想要送許淑華縣長跟國民黨四個字，『輸不起啦』！」

    許多網友也在周軒的貼文底下留言：「可以叫國民黨現在立馬就修法降低門檻啊～」、「罷免門檻太高了，國民黨趕快7/26 之前修法降低門檻！」、「國民黨如果嫌棄罷免門檻太高，現在就馬上修法降低罷免門檻，726前生效，笑你們不敢啦！」、「可以問問被罷免門檻保住的黃國昌他的意見啊」、「拜託直接這個禮拜拚三讀，把所有選舉的25%罷免門檻取消啊。」

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