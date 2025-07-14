藍「大罷免前哨戰」失敗！張益贍曝敗因 挺罷拚1目標贏面大！

陳玉鈴宣布罷免案失敗。（記者陳鳳麗攝）

2025/07/14 00:02

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發動罷免民進黨民代，唯一成案的南投縣議員陳玉鈴案於13日進行投票，同意罷免票1萬2160票，僅佔全體選民21.26%，因未達25%門檻而宣告失敗。政治評論員張益贍發文點出國民黨在這場「大罷免前哨戰」失利的問題，挺罷方也能藉由此役擬定接下來的努力方向。

陳玉鈴罷免案13日舉行投票，中選會總投票人數18150人，同意罷免1萬2160人，不同意罷免5868人。中選會表示，投票結果有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為否決，「唯一罷綠案」宣告失敗。

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對此，張益贍13日晚間在臉書發文提出自己對於這場「大罷免前哨戰」的觀察，「同意票只開出1萬2160票，佔全體選民人數的21.26%，距25%門檻有近4%的差距。在大罷免氛圍下，國民黨優勢選區，竟只開出這樣的票數，代表國民黨動員不力的結果。」

他指出：「不要認為25%門檻是一件容易的事。但同時對罷免方而言，只要過25%『同意』票門檻，反罷方的『不同意』票要超越『同意』的難度更高！所以，接下來在823即使像南投如此艱困的地區，只要超過25%門檻，都有機會罷免游灝和馬文君！同樣的在726全台24個罷免區，不必去想對手會如何動作，全心全力把『同意』罷免票催過25%，都有機會罷免國民黨立委！」

另外，國民黨桃園市議員詹江村則在臉書怒批，「看南投罷免案，民氣可用，國民黨在幹什麼？南投竹山、鹿谷今天舉行罷免民進黨議員陳玉鈴投票，同意罷免票數，超過不同意一倍以上，但是卻未達門檻！全台灣唯一一個，民進黨罷免連署達標案件，今天投票，國民黨卻沒有用力宣傳！」

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