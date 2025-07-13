祖父林茂生渴望自由「被消失」 林承志挺大罷免 籲反共保台護民主

二二八事件受難者、台灣首位留美博士林茂生之孫、作家林承志（左）力挺大罷免，他表示，面對藍委在立院擴權、毀憲亂政，企圖以此沒收台灣民主，呼籲台派應與正藍軍並肩作戰，保住得來不易的自由民主。（林承志提供）

2025/07/13 21:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕大罷免投票倒數，各界紛響應！二二八事件受難者、台灣首位留美博士林茂生，其家族已逾30年未參與政治活動，但林茂生之孫、作家林承志近來力挺大罷免，他告訴本報，政治帶給家族痛苦回憶，但面對藍委在立院擴權、毀憲亂政，企圖以此沒收台灣民主，呼籲台派應與正藍軍一起站出來並肩作戰，反共保台，保住得來不易的自由民主。

林茂生是日治時期的知識份子，國民政府接收台灣時還擔任接收委員，並任教於台大。他曾表達對國民政府帶來自由民主的渴望，卻疑因針砭時政，於二二八事件時期被黑衣人帶走，失蹤至今近80年。直到解嚴，其次子林宗義返台參與二二八平反活動後，家族成員已30多年未再涉足政治，而今其孫林承志，在國家陷入危急存亡之際，決定挺身而出。

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林承志說，祖父林茂生失蹤後，祖母曾告誡二伯父（林宗義）不要用野蠻方法報仇，要思考用教育的方式感化敵人，而二伯父在獲二二八平反後也立即退居幕後，家族低調未再參與政治。

不過林承志直指，現在國會殿堂中挾多數之勢的立委，假民主之殼推出一連串毀憲亂政的法案，如國會擴權、財劃法，乃至於最近的無差別普發現金，除了保自己不被罷免外，甚至有人狂言共產黨統治也沒有不好，意在削弱台灣數十年來厚植之國力，癱瘓政府施政。

林承志以自身曾在中國城市及鄉村生活16年的經驗示警，祖父林茂生曾說「從來帝國主義之下，我不是人，不是自然之人」，該「自然」指的是自由，而在中國統治之下，別想成為「自然之人」。

林承志強調，二二八的苦他可以藏在心裡，但看到得來不易的民主自由被濫用，以各種癱瘓國力的法案，欺騙本省族群，挾持以反共為自豪的外省族群，他必須要站出來。身為台中五選區的選民，除了將盡力協助罷免藍委黃健豪，更要號召大眾出來投下罷免同意票。

林承志提到，大罷免已進入最後衝刺階段，本週四他受好民文化協會之邀、參與「好國好民講座」，將在台中市中區與退役空軍飛官、有「鷹爸」稱號的徐柏岳合體，共同力挺大罷免。

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