奔雲林反罷免丁學忠 黃國昌怒送綠營「3個字」

黃國昌（左2）說要送民進黨「不要臉」三字。（記者李文德攝）

2025/07/13 21:21

〔記者李文德／雲林報導〕國民黨雲林立委丁學忠今（13日）晚在北港成立「挺學忠，不同意罷免」後援會，同黨籍雲林縣長張麗善、立委陳玉珍、謝龍介等人到場外，民眾黨主席黃國昌也出席助講。黃國昌批，賴政府執政一年多成績一片蒼白，雲林農損相關補助也遭網軍造謠藍白立委刪預算，要給民進黨「不要臉」三字。

「挺學忠，不同意罷免」北港後援會晚間7點舉辦成立大會，依序邀請立委陳玉珍、民眾黨主席黃國昌、立委謝龍介、雲林縣議會副議長蔡咏鍀、立委張嘉郡、雲林縣長張麗善上台助講。

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「雲林農損早超過全品項免現勘法定標準」

黃國昌說，颱風造成雲林嚴重農損，民進黨政府卻控制網軍造謠，稱在野立委刪農業部預算，無法給雲林農民補助，這樣的造謠要送給民進黨「不要臉」三字，雲林農損早超過全品項免現勘法定標準，執政者卻被仇恨蒙蔽良知。

他請教賴清德總統，口中喊團結，卻把批評綠營者稱為雜質，現在發動大罷免，執政一年多成績卻一片蒼白，只能鬥爭轉移焦點，沒看過一個民主國家這樣做，因此726絕對要捍衛台灣民主自由，用選票告訴民進黨，台灣不是他們的。

陳玉珍說，沒有丁學忠這席，民進黨會打算提各種覆議，屆時就沒普發一萬元、軍人加薪等，因此要守住這一席立委。張麗善、張嘉郡說，現在絕對不容許民主倒退，應維持現有民主體制，不能違法亂政，因此要大家不同意罷免。

丁學忠表示，唯有不同意罷免，才能再為雲林第一選區11鄉鎮爭取更多建設經費，7月26日鄉親們一定要到投票所投下不同意。

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