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    前明道大學校長陳世雄 轟藍普發現金是用納稅錢買票

    彰化罷免團體領銜人、前明道大學校長陳世雄批評，普發1萬是違憲亂紀政策。（翻攝陳世雄臉書）

    彰化罷免團體領銜人、前明道大學校長陳世雄批評，普發1萬是違憲亂紀政策。（翻攝陳世雄臉書）

    2025/07/13 20:52

    〔記者陳冠備／彰化報導〕立法院11日三讀通過國民黨團提出的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中規定今年10月底前須普發現金1萬元，引發各界爭議。對此，彰化罷免團體領銜人、前明道大學校長陳世雄強烈批評，國民黨此舉是「違憲亂紀」，他更表明：「我會去領錢，但會全數回捐給罷團，用這筆錢來罷免你們！」

    陳世雄指出，根據憲政體制，立法院只能刪減預算，無權擅自增加額外預算，國民黨此次強推普發現金的條文，不僅踰越職權，更是違法違憲。他直言，國民黨「無知又無恥」，先刪除社福、建設等重大支出預算，再編列新預算發放現金，是典型的政策買票，且還是「用人民的納稅錢買票」。

    「過去發放消費券，是因應經濟不景氣，由行政部門主導的整體政策。但現在經濟成長數據亮眼，並不需要靠普發現金刺激市場。」陳世雄表示，與其大撒幣，不如將資源投入公共建設與社會福利，讓民眾實質受惠。他痛批，這些應該讓人民有感的預算，全都被國民黨砍光，實在可惜。

    陳世雄認為，國民黨此舉是因應近期罷免壓力而轉移焦點，為阻止罷免聲浪而倉促提出普發現金政策。他表明強烈反對這種「債留子孫式」的做法，但若政府真要發，他仍會領取，並將1萬元全數回捐罷團，「再用這筆錢，把你們罷免掉！」

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