桃園6區全罷倒數兩週 綠營、罷團公布最後衝刺行動

民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱及黨團議員，13日陪同罷團在桃園夜市舉辦「大罷免宣講暨掃街行動」，有支持者熱情回應喊「大罷免、大成功」，也有支持者送上飲料。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/13 20:38

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園6席立委罷免投票白熱化，民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱及黨團議員，今（13）日陪同罷團在桃園夜市舉辦「大罷免宣講暨掃街行動」，並預告最後兩週的行動，明（14）日將從南桃園護國大遶境出發，投票前1天將決戰大蘆竹。

民進黨團總召李宗豪表示，桃園6區罷免成案是相當困難的里程碑，尤其市長張善政極度行政不中立，甚至還跑到花蓮協助立委傅崐萁反罷免，非常感謝罷團領銜人、志工及台灣勇敢的公民，1、2階陸續成案並進到3階投票，黨團議員從第1階段起就全力協助公民團體，包括收連署書、租借場地、協調資源等，在大罷免最後一哩路，亦會持續堅定做公民團體最強後盾，最後衝刺的2週將在各區「遍地開花」，呼籲民眾26日出門投下同意罷免，淘汰桃園6藍委，讓「大罷免、大成功」。

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副總召黃家齊、書記長魏筠、議員黃瓊慧、余信憲、陳雅倫、許清順與罷團，預告接下來將有一連串車掃及徒步掃街，明（14）日護國大遶境從南桃園場打頭陣，接續15日北桃園場從楊梅出發經八德到蘆竹，16日由蘆竹出發經桃園、龜山至新北，投票前最後1個黃金週末，19日將舉辦中壢民主之夜、20日桃園「同意罷免，轉動桃園」晚會，最後3天集中火力於龜山、桃園、蘆竹，23日龜山民主之夜、24日檜溪民主之夜、25日決戰大蘆竹。

郭昱晴表示，感謝所有公民朋友一路以來堅定的支持與參與，從第1階段的連署、第2階段突破門檻，到現在的最後1哩路，人民用行動證明，大家要的是1個能夠讓台灣繼續穩健前行、正常的國會，26日是最後關鍵，不只是罷免不適任的立委，更是要終結國會亂象、拒絕政治操作。

黃瓊慧表示，經歷1階、2階的連署過程，終於來到第3階段不記名投票，倒數2週衝刺階段，希望衝出同意罷免的投票率，無論車掃還是大型造勢，邀請市民朋友一起參與、一起站出來表態「同意罷免」。

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