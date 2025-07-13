南投清代窯址遭毀 監察院糾正縣府重大違失

2025/07/13 20:30

南投疑似「牛運堀窯遺址」發現昔日製糖陶器「糖漏」殘片。（梁志忠提供）

監察院認為南投縣文化局以施工監看為名行挖掘之實，將疑似清代「牛運堀窯遺址」製糖工具糖漏區域毀壞。（梁志忠提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府發現疑似清代「牛運堀窯遺址」，卻認定缺乏文化資產價值，將其中明清時期製糖工具「糖漏」區域全面毀壞，遭監察院提出糾正。對此，南投縣文化局表示，當初係經過文資小組會勘後決議辦理施工監看，一切尊重專業並依程序辦理，至於遭監察院糾正，該局也只能予以尊重。

據了解，2023年5月間，時任南投縣文資委員的文史專家梁志忠，與國立台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康，在南投市牛運堀段一處建築工地，發現南投陶從清朝開始的各時期遺物，包含壁磚、花器、陶盆及昔日製糖陶器「糖漏」等殘片，認為是極為重要的南投牛運堀窯遺址。

惟監察院今發布新聞稿表示，南投縣政府文化局獲報疑似清代「牛運堀窯遺址」，委託不具考古遺址發掘資格的文資委員現勘後，逕自推斷「頭中尾窯的遺跡已蕩然無存」、「本案不具特殊性」等，未做成調查報告送文資審議會審議，就決議採行「施工監看」措施，並以施工監看為名行挖掘之實，將施工監看範圍、也就是發現明清時期製糖工具糖漏區域全面挖掘毀壞殆盡，違反文資法規定，核屬重大違失。

南投縣文化局表示，該案當初經文資小組會勘，認為當地過去雖有南投窯業聚落，但歷經改建曾出現豬舍等建物，應為廢棄陶片棄置場，由文資小組依專業評估決議非考古遺址，但有進行施工監看，開挖過程發現的都是殘缺不全陶片，均依相關程序辦理，對於遭監察院糾正，該局也只能予以尊重。

監察委員范巽綠（前中），3月到南投現勘調查「牛運堀窯遺址」有無遭破壞。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法