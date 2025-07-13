台東挫賓之夜 律師賴中強批：黃建賓得票少、危害大

律師賴中強（圖）批黃建賓得票少、危害大。（記者黃明堂攝）

2025/07/13 19:54

〔記者黃明堂／台東報導〕挫賓行動團隊與台灣經濟民主連合今晚共同舉辦「挫賓之夜，台東開講」活動。經民連智庫召集人賴中強律師提醒台東人，立委黃建賓雖然得票數才2萬多票，但跟著傅崐萁作亂，危害程度相當大，例如大刪農業特種基金預算，將導致台東農民面對未來的風災時，政府缺乏預算救助，所以一定要罷免黃建賓。

挫賓之夜在南京路舉辦，出席助講及表演包含人權工作者李明哲、經民連智庫召集人賴中強律師、台大歷史系周窈窕教授、原民議題工作者 Savungaz，還有饒舌歌手舒雅與金曲吟遊詩人達卡鬧，數百人自發性參加，志工也站在街角搖動看板，提醒大家投下同意票。挫賓領銜人洪銓政說，志工從一階、二階連署到現在三階投票，都是自發性參與，在街上被罵、被批不雅手勢，甚至被吐口水，都吞忍下來，就是希望大罷免大成功，在台東罷掉黃建賓。

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賴中強全台跑透透宣講大罷免，聲音完全沙啞，仍聲嘶力竭，呼籲台東人一定要出來對黃建賓投下罷免同意票。他說，別小看黃建賓在台東只拿到兩萬多票，在立法院擁有完整的立委權力，但他卻跟著傅崐萁親共害台，濫刪預算。以台東來說，每年遇到颱風，農民最需要的就是政府救助，但黃建賓卻刪掉農業特種基金9千多萬元，其影響除了造成政府缺錢救助農民，更造成政府無法動用第二預備金救災，今年才渡過一個颱風，接下來再有風災的話，恐救助無門。

台東挫賓之夜今晚舉辦。（記者黃明堂攝）

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