高嘉瑜楊梅掃街領唱 桃二罷涂團隊健走催票

桃園市第二選區「全力一擊．罷免涂權吉」團隊邀民進黨前立委高嘉瑜（前）在楊梅區大成路掃街催票。（罷免涂權吉團隊提供）

2025/07/13 19:59

〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市六席國民黨立委，將於7月26日投票，第二選區「全力一擊．罷免涂權吉」團隊今（13）日在楊梅區舉辦「向楊出發，朝觀前進」健走活動，團隊領銜人Rick偕民進黨前立委高嘉瑜、桃園市議員鄭淑方帶領志工隊伍，號召在地居民前往福人登山步道健走，沿途向民眾催票，呼籲大家7月26日出門或返鄉投票，投下同意罷免的一票。

志工們穿著桃色罷免背心，手持「7/26 同意罷免」標語旗幟、背板於福人步道登山口集結，氣勢十足，沿途與健行民眾親切互動，主動說明用行動傳遞守護台灣、堅持到底的罷免信念。

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高嘉瑜於定點即席宣講表示，「7月26日投票是為了下架親中立委，守護台灣，守護下一代」，她提到「一路走來，人越走越多，路不好走，但我們勇敢向前行。」現場更帶領民眾合唱罷免之歌「罷免涂權吉，大家一起來，罷免才會贏！」提振士氣。

健走結束後，高嘉瑜、鄭淑方與志工前往錫福宮參拜，為台灣祈福，隨後前往楊梅大成路市場掃街催票。隊伍逐攤拜票、與民眾握手寒暄，發送面紙，買菜民眾、攤商、在地店家熱情回應，揮手致意、比出大拇指表達支持，更有支持者贈送市場小吃，表達鼓勵之意。

此外，今日在埔心市場也有志工同步舉牌宣傳「7/26 投票同意罷免」，宣傳車在楊梅街區來回繞行外，同選區新屋、觀音、大園等地志工也在主要路口、市場、社區據點同步宣傳，盼喚起更多選民投下同意罷免，贏回正常國會。

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