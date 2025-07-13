基隆公車亭跑馬燈放政治宣傳內容？ 罷團要基市府踹共

基隆市公車「信中後站」候車亭今天（13日）被民眾反映，為何跑馬燈資訊出現疑似政治宣傳內容？（記者俞肇福攝）

2025/07/13 19:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕有民眾在基隆市公車站牌「信中後站」跑馬燈，發現有政治宣傳內容，罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸指出，公車站牌應該是屬於市民所有，為什麼跑馬燈資訊欄位，會被有心人士拿來做政治宣傳？請基市府出面說明。基隆市政府表示，該跑馬燈維管單位為里辦公處，尊重東明里長翁誠鍾的言論自由，但因與市政稍無關聯，已與翁誠鍾達成共識，暫先移除。

翁誠鍾說，對老百姓來說，發展民生經濟最重要，不同政治立場要相互尊重，跑馬燈的文字沒提到「罷免」及「被罷免人」，內容多是民眾心聲。罷團質疑是「政治宣傳」，為免誤解擴大，已在傍晚移除文字，改成宣傳防空演習。翁表示，言論自由若是普世價值，言論內容未逾越法律規範及其程度，言論自由應受到憲法保障，不容扭曲。

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陳青逸指出，不久前，才發生張淵翔身為民政處長盜用戶政資料，罷團不希望公車處也發生類似行政不中立的問題，呼籲基隆市政府要立刻調查，並且下架跑馬燈的政治宣傳內容。

民進黨籍基隆市議員張之豪表示，大罷免行動關係台灣的未來，不論是中央政府或地方政府，都應該堅守行政中立，前民政處長張淵翔就因為沒有堅守行政中立，上週五（11日）被起訴，基隆還要幾個局處首長發生這樣事情？請市長謝國樑出來說明。

民進黨基隆市議員張之豪表示，不論是中央政府或地方政府，都應該堅守行政中立，公車站牌跑馬燈為何出現政治宣傳？請基隆市長謝國樑說明。（記者俞肇福截圖）

罷團基隆絕沛領銜人陳青逸今天（13日）表示，基隆市公車「信中後站」候車亭被民眾反映，為何跑馬燈資訊出現疑似政治宣傳內容？陳青逸請市府出面說明。（記者俞肇福截圖自罷團基隆絕沛提供的影片）

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