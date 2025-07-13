普發1萬》王鴻薇稱超徵5000多億免舉債 賴中強秀數據打臉

國民黨立委王鴻薇（左）。（資料照）

2025/07/13 19:41

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免將於7月26日舉行投票，立法院會11日三讀通過國民黨團所提「特別條例」，擴大匡列上限為5450億元，並明定每人普發現金一萬元；立院國民黨團書記長王鴻薇稱，去年歲收超徵5283億元，不需要舉債。不過，經民連智庫召集人賴中強今日秀數據打臉，王錯把中央政府與地方政府合併計算，而目前中央政府累積賸餘數扣除包含馬政府時期舉借的債務，累積賸餘數共約1799億。

賴中強受訪時指出，據行政院通過的2024年決算數，中央政府稅收收入超過預算數為3757億元，歲入歲出賸餘係3569億元，二者均非王鴻薇說的5000多億元，王鴻薇的說法是錯誤把中央政府與地方政府合併計算。

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賴中強續指，截至2023年底，中央政府累計的歲計賸餘未動用數為158億元；2024年全年歲入歲出賸餘3589億元，扣除債務還本1948億元後，賸餘1641億元，連同前年158億，累積賸餘數共約1799億，近1800億元，而這個債務還本，包括馬政府時期舉借的債務。

「從明年開始，中央政府因藍營修法，要多增加4100億元支出！」賴中強說，藍白通過的「財政收支劃分法」修法，每年增加3753億元支出到地方，又提高退休警察年金、軍人加薪等，每年增加支出就達約4100億元。

賴中強強調，若以2024年稅收收入高過預算數3757億元計算，未來中央政府每年財政將由餘轉絀，也就是赤字，不再會有歲計賸餘。

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