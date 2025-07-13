罷免陳玉鈴未過25％ 投縣長許淑華籲檢討罷免制度

南投縣長許淑華說，多席次的縣議員罷免比照單一席次的立委罷免規定，門檻太高，有檢討的必要。（民眾提供）

2025/07/13 19:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨發動罷免南投縣議員陳玉鈴案，同意罷免票1萬2160票，佔21.26%但未達25%而宣告失敗，大力挺罷陳的南投縣長許淑華指同意罷免票數遠大於不同意，且縣議員是多席次，卻比照單一席次的立委規定，制度有需要檢討。罷陳領銜人蔡宜助則說，不同意陳的高票數證明陳這幾年做得不好，呼籲陳認真當議員，不要吃碗內看碗外。

南投縣長許淑華今天與立委游顥、罷免陳玉鈴領銜人蔡宜助等人看開票，等確定同意票無法突破25%，許淑華表示，這次投票率不高，僅3成多，雖未通過罷免，但同意票比不同意多了一倍以上，顯示很多民眾對此結果很無奈，也告訴民進黨政府，在大罷免投票後能回歸國家發展。

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許淑華認為，多席次的縣議員，在罷免選制上，不應跟單一選區的立委一樣須過25%，立法院有需要檢討選罷法制度。

立委游顥則說，陳玉鈴的不同意罷免票只佔一成，顯示罷免前哨戰沒有成功，對藍營仍是好的成果。罷陳領銜人蔡宜助也指出，此次同意罷免陳玉鈴的人數那麼多，代表陳當議員讓大家不滿意，希望她以後認真當議員，不要吃碗內看碗外。

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