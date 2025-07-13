4黨聯合「民主行動隊」台中挺罷免 婦人嗆「年輕人太閒了」

由4黨聯合組成的「民主行動隊」今天到台中挺罷免，記者會中途遭一名老婦人嗆聲「你們年輕人太閒了」，員警將老婦人勸離。（記者陳建志攝）

2025/07/13 19:54

〔記者陳建志／台中報導〕由小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、時代力量、台灣綠黨共同組成的「民主行動隊」，響應罷免行動巡迴全台今天抵達台中，呼籲大家7月26日站出來，挺罷免，拼民主，不料記者會召開途中，一名年約70多歲老婦人，卻打斷記者會舉手提問，還嗆「你們年輕人就是太閒了」，公園這麼髒怎麼不去掃？在這裡鼓動大罷免，大罷免後一定會換到你們的人嗎？最後被員警勸離。

「民主行動隊」巡迴全台挺罷免，之前已經在花蓮、台北表達挺罷免的決心，今天抵達台中結合台灣親子共學教育促進會，在台中公園召開記者會，強調面對當前國會亂象，罷免並非對立，而是民主制度內部的自我修復，是人民對失職政客最溫柔而堅定的回應。

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不過記者會中途，遭一名年約70多歲老婦人打斷，直嗆「你們年輕人就是太閒了」，公園有很多事情要做，可以掃一掃為台灣好，而不是在這裡批評誰，每個人都有優缺點好嗎？

老婦人表示，自己已經70多歲了，平時會主動到台中公園掃落葉，強調如果看到公園髒，工作人員做不來，就自動拿掃把掃一掃，年輕人公園這麼髒怎麼不去掃？在這裡鼓動大罷免，大罷免後一定會換到你們的人嗎？

老婦人表示，台灣人需要的是合作，而不是排斥誰，下次選出來的人會合你意嗎？還要再大罷免一次嗎？希望年輕人想通想透，沒有人是聖人，包括自己也是一樣。

「民主行動隊」現場主持人則表示，台灣是民主國家，每個人都有表達言論的自由，不過這場記者會事前有經過申請，希望不同意見的民眾能相互尊重。

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