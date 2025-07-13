「施工監看」竟挖毀考古遺址 監院糾正南投縣府、文資局

南投市「牛運堀」的南投窯遺址。（資料照，國立台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康提供）

2025/07/13 19:06

〔記者林哲遠／台北報導〕南投縣政府112年5月發現疑似清代「牛運堀窯遺址」，卻草率認定缺乏文化資產價值，並以「施工監看」為名將發現「糖漏」區域全面挖掘毀壞。監察院於10日通過監委范巽綠、浦忠成所提就糾正案，對南投縣政府、文化部文化資產局提出糾正。

監委調查發現，南投縣政府於112年5月以「文資法」規定辦理「牛運堀南投窯首見糖漏」發現疑似遺址」原屬無誤，但未依法做成調查報告並送審議會審議，惟該該府文化局更於現勘時逕自推斷「頭中尾窯的遺跡現已蕩然無存」、「本案不具特殊性」等，輕忽出土遺物隱藏之文資價值，即決議採行「施工監看」措施，明顯不符「文資法」規定，確有違失。

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監委續指，南投縣政府文化局委託不具考古遺址發掘資格的文資委員辦理施工監看案，未將施工監看結果送審議會審議，逕以監看委員初步紀錄，草率認定本案「缺乏文資價值」且該局以施工監看為名行挖掘之實，將施工監看範圍全面挖掘毀壞殆盡，亦違反「文資法」第51條及「遺址發掘資格條件審查辦法」等相關規定，核屬重大違失。

監委強調，南投縣政府一再辯稱本案「經現勘認定非屬發見疑似考古遺址」等語，妄圖扭曲「發見疑似考古遺址」定義。顯見南投縣政府不僅對於「發見疑似考古遺址」認知謬誤，且一再飾詞狡辯、文過飾非，實屬可議，且肇致重要文資滅失，核有重大違失。

此外，監委認為，文化部文化資產局於112年4至5月間已知悉南投牛運堀地區發現「糖漏」一事，卻對於113年5月之投書陳情案件疏而未查，竟接受南投縣政府所提「文資法」第58條有關「政府機關策定重大營建工程計畫」相關函釋，未探究其與文資法第57條「發見疑似考古遺址」之情況並不相同，即函稱「尊重」該府處置，導致南投縣政府文化局有恃無恐，實屬重大疏失。

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