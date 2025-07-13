大罷免「拔成宮」！新店羅明才罷團創意解籤、送香火袋

立法院會11日三讀通過因應美國對等關稅的特別條例，要普發現金1萬元，國民黨立委羅明才當場在議場「點鈔」。（資料照）

2025/07/13 18:57

〔記者陳奕劭／新北報導〕首波藍委大罷免將於7月26日投票，國民黨籍新北市新店區立委羅明才未名列其中，發起罷免的公民團體「拔羅波」今天（13日）在新店區中興陸橋發起首波「拔成宮」活動，邀請民眾抽籤詩，並由吉祥物「玄女波波」與「廟公波波」解籤，發放波波香火袋，獲得民眾熱情響應、攤位供不應求。

罷免羅明才投票日尚未出爐，新店罷團「拔羅波」今天發起首波第三階段「拔成宮」活動，攤位融入台灣民俗文化，邀請路過的民眾擲筊、抽籤詩，交由吉祥物「玄女波波」與「廟公波波」解籤，上網拍照打卡送波波香火袋，獲得往返中興陸橋民眾熱情響應，香火袋供不應求，所剩無幾。罷團志工也邀請民眾貼貼紙、票選同意罷免的理由，其中「做中共代理人」拔得頭籌。

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罷團志工王家軒表示，他去年其實反對大罷免，但看見國民黨立院黨團擴權、濫刪預算，認為他們只知政治鬥爭、不在乎老百姓利益，實在忍無可忍。

王家軒說，將台灣風土、民俗文化結合大罷免非常有創意，過去有些政治運動都是向國外學習，但這次無從參考；這場運動沒有任何政治色彩，是草根民主的實踐，台灣有一群人自發、有機貢獻對國家與鄉土文化的熱情，且默默奉獻、不爭功諉過，讓他非常感動。

罷團志工艾波觀察，民眾過去比較害怕、謹慎，到現在拚第三階段，比較願意出聲、鼓勵，也變得更勇敢，相較第一、第二階段更勇於表態。

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