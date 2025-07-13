館長反罷竟批漢光演習 喊「台灣不能沒有徐巧芯」

立委徐巧芯反罷後援會13日舉行成立大會，「館長」陳之漢出席支持。（記者方賓照攝）

2025/07/13 23:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批進入第三階段投票的24件國民黨立委罷免案將於本月26日舉行投票，松信立委徐巧芯今天（13日）成立反惡罷後援會，請到網紅「館長」陳之漢站台。沒有想到館長痛批漢光41號演習，還稱「台灣可以沒有賴清德，但不能沒有徐巧芯」，讓大批網友聽了傻眼。

綜合媒體報導，館長今天受邀出席徐巧芯反罷免後援會成立大會時，批評前總統蔡英文完全執政8年無建樹，還浪費大量公帑、累積巨額債務，更有2兆6000億的「特別預算」，這些錢本來可以用來改善台灣城市建設或協助現在因為颱風遭受重創的南部災民重建，但民進黨卻不這樣做。

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館長又稱，這次颱風重創南台灣，尤其台南，賴清德過去當台南市長多年都沒有做好治水工程，反而大量開發光電，導致台南淹水嚴重。館長還扯到漢光演習，稱自己是職業軍人退伍，國防他也稍懂，不要說是專家，但他只能說民進黨都在胡言亂語，「人民都過不下去了，南部那麼慘，還要演他的習，繼續漢光！」

他說，執政黨現在都在抹黑在野黨的優秀立委，大罷免不是因為在野做不好，而是因為在野太優秀了，強力監督，「像徐巧芯這樣的立委為什麼要被罷免？台灣人要清醒，7月26日出來投下不同意罷免。台灣可以沒有賴清德，但是不能沒有徐巧芯！」

館長的發言被轉發到網上後，網友紛紛表示「拜託阿館繼續講，千萬不要停，這樣中指芯就很穩了」、「這些人千萬不要停，直到投票那天」、「物以類聚，鬼扯蛋」、「看他過去和現在，有種被鬼附身的感覺」、「有錢能使館推磨」、「腦部肌肉越來越結實了」、「下次叫徐巧芯出來跟賴清德拼總統啊，我笑她不夠格啦！」、「台灣沒有非誰不可，就是不能讓舔共亂台的存在」。

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