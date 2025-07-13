國民黨罷免綠議員陳玉鈴失敗！ 中選會曝投票人數、投票率

國民黨罷免民進黨議員陳玉鈴失敗。（記者陳鳳麗攝）

2025/07/13 18:31

〔記者林哲遠／台北報導〕由國民黨發起民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案今日舉行投票，中選會傍晚宣布，據南投縣選舉委員會開票統計結果，投票結果有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為否決，本會將於18日舉行委員會議審查該罷免案投票結果，並依法公告。

中選會表示，依「公職人員選舉罷免法」第91條第1項及同法施行細則第51條規定，縣（市）議員罷免案投票結果，應由該會於投票完畢7日內公告罷免投票結果。又依同法第90條規定，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上者，均為否決。

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中選會指出，南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案投票人總數為5萬7207人，投票人數為1萬8171人，投票率為31.76％，有效票為1萬8027票，其中同意罷免票數為1萬2160票，佔67.45%；不同意罷免票數5,867票，佔32.55%，無效票為144票。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，惟同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為否決。

中選會說明，依「公職人員選舉罷免法」第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

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