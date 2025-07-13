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    罷免南投議員陳玉鈴 未過1/4門檻宣告失敗

    陳玉鈴宣布罷免案失敗。（記者陳鳳麗攝）

    陳玉鈴宣布罷免案失敗。（記者陳鳳麗攝）

    2025/07/13 18:21

    首次上稿 17:39
    更新時間 18:21

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕

    國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，經開票結果顯示同意票未過4/1，宣告罷免失敗，陳玉鈴和游顥陣營都已宣布罷免案失敗，陳玉鈴強調，會繼續為地方服務，終極目標則是終止國會的亂象。

    國民黨發動罷免南投縣議員陳玉鈴案，投票率低，陳玉鈴陣營估算約31.73%，總投票人數18150人，同意罷免1萬2160人，不同意罷免5868人，同意票未過1萬4302票的門檻，陳玉鈴率先宣布罷免案未通過，隨後南投縣長許淑華、立委游顥也宣布罷免案失敗。

    陳玉鈴的支持者和罷免游顥志工都在現場歡呼，而陳玉鈴則表示，她一個多月來對抹黑、造謠忍辱負重，怕影響大罷免團隊，選擇不宣傳、不回擊，但心情一直保持平靜，如今該案失敗落幕，她雖鬆一口氣，但是服務地方的腳步會更加快，另也將投入大罷免行動，希望終止國會的亂象，讓政府恢復正常運作。

    「去游除垢」領銜人林敬桐隨後也對在場民眾表示，過去一個月罷團都不太敢在竹山鹿谷進行罷免游顥的陸戰，現在起將全力展開同意罷免游顥的各種宣傳活動，希望想下架親共、喪權辱國、提出中配六改四，台灣海峽內海化的立委，能站出來跟罷團一起努力。

    罷團也送上「驚喜禮物」，把游顥陣營到處掛的黑布條主角改為「游顥」，且幹部石育民也說「我會署名」，這絕不是黑布條。

    罷游志工團把游顥陣營的攻擊陳玉鈴黑布條，上面主角改為游顥。（記者陳鳳麗攝）

    罷游志工團把游顥陣營的攻擊陳玉鈴黑布條，上面主角改為游顥。（記者陳鳳麗攝）

    「去游除垢」罷游領銜人林敬桐，宣布現在起全力展開罷免游顥的陸戰。（記者陳鳳麗攝）

    「去游除垢」罷游領銜人林敬桐，宣布現在起全力展開罷免游顥的陸戰。（記者陳鳳麗攝）

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