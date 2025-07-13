政院擬不編普發現金預算 侯籲別卡關 黃國昌轟踐踏台灣民主

新北市長侯友宜表示，這一年多來立院通過的法案，行政院一而再、再而三提覆議，用程序卡關，照顧人民不是政府該做的事嗎？（記者羅國嘉攝）

2025/07/13 18:26

〔記者羅國嘉／新北報導〕立法院11日三讀通過普發現金每人1萬元，但傳出政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。新北市長侯友宜表示，這一年多來立院通過的法案，行政院一而再、再而三提覆議，用程序卡關，照顧人民不是政府該做的事嗎？民眾黨主席黃國昌也酸，希望民進黨政府能夠放下一黨專政心態，不要把整個政府搞得好像是極權國家，台灣民主不應該被民進黨這樣踐踏。

侯友宜指出，這一年多來立法院通過的案子，行政院一而再、再而三提覆議，用程序卡關，照顧人民不是政府該做的事嗎？立法院普發現金1萬，藍白全力支持來照顧人民，這不是好的政策嗎？喊話中央不要再卡關，趕快來照顧人民。

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黃國昌表示，去年三讀通過禁伐補償，行政院就應該要學到教訓，立法院所通過的法案，一般人民都要遵守，民進黨可以帶頭不遵守嗎？現在行政院長卓榮泰是把自己當太上皇嗎？建議卓榮泰去看一看，總統賴清德所提名的蔡秋明都說，國會本來就有這樣權利，難不成卓榮泰要打臉賴清德提名的司法院長被提名人嗎？

黃國昌說，他希望民進黨政府能夠放下一黨專政心態，不要把整個政府搞得好像是極權國家，台灣民主不應該被民進黨這樣踐踏，盼卓榮泰從過去錯誤當中學到教訓，「要有一點長進。」

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