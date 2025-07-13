大罷免倒數13天別焦慮！ 黃捷傳授創意宣傳法

黃捷指出，可以每天分享一則立委不適任的案例，讓朋友得知立委癱瘓憲法法庭、通過親中法案等作為。（記者陳奕劭攝）

2025/07/13 17:33

〔記者陳奕劭／新北報導〕首波藍委大罷免將於7月26日投票，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」今天（13日）邀請立委黃捷、女神下午茶出席中和區四號公園「週末開講」，吸引約30位民眾圍觀，雖然遇見汽車在路口按喇叭「抗議」，黃捷喊謝謝，幽默化解衝突。

「雙和罷團」今天邀請黃捷、女神下午茶出席中和區四號公園「週末開講」，吸引約30名民眾圍觀，支持者手持照相機，快門拍不停，女神下午茶帶來韓國流行舞蹈，獲得眾人滿堂彩。

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黃捷表示，距離投票日倒數13天，大家都很焦慮，感覺不少民眾仍未表態，她參考很多網友的方法，有不少厲害的案例，像她會綁上「大罷免大成功」的布條，充當「行動看板」，還有網友把「同意罷免」的圖卡貼在手機的條碼頁面上，讓店員看到，只要多讓一人看到，就有機會多拉一票。

除了視覺宣傳，她指出，可以每天分享一則立委不適任的案例，過去這些立委為了報復大法官，竟然癱瘓憲法法庭，就連人民要申請釋憲都沒機會，連基本保障人權都做不到，簡直太誇張。藍白有意推動「中配六改四」、「離島條例開放洗產地」、「讓中天恢復永久執照」等親中法案，甚至去中國和王滬寧握手。

黃捷說，她以前在中和四號公園附近租屋7年，認識不少租屋族，可以告訴朋友「藍白在立院亂砍預算，租屋補貼面臨危機」，這對學生非常重要。建議今天分享一件事，明天分享另一件事，需要每一個人發聲，守護台灣的未來。

女神下午茶帶來韓國流行舞蹈，獲得眾人滿堂彩。（記者陳奕劭攝）

「雙和罷團」邀請黃捷、女神下午茶出席中和區四號公園「週末開講」，吸引多人圍觀。（記者陳奕劭攝）

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