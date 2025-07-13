投票倒數回顧當初無人看好大罷免...... 王立：台灣近年來的政治奇蹟！

護國大遶境車隊獲民眾熱烈支持。（資料照）

2025/07/13 19:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起至今，相信不少人對於有31名國民黨立委罷免案順利挺進第三階段感到不可置信，包括面臨被罷免危機的當事立委在內。《阿共打來怎麼辦》作者之一王立，今天（13日）直言這場運動是台灣近年來的「政治奇蹟」，大罷免起頭聲勢極低，最初可以撐下去，就是因為有幾個人覺得「做應該做的事，別管政治得失」！

王立今天在其臉書粉專「王立第二戰研所」發文，「我這兩年不談國內政治的主要原因，倒不是心累什麼，更不是意識形態的對立，這樣猜的人實在想太多。主要原因是，從2020開始的資訊赤化太嚴重，整套拿去分裂美國的手段用在台灣，已經沒太多和解空間，因為我們不是美國，面對文字相通的資訊作戰，沒有什麼對抗能力。也就別說還有快一伴的人不覺得這是心戰的一環，用的還很開心，主動跳下去赤化。」

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「我指的就是那些說詞已經跟對岸一體化的，坦白說沒救了。經過三五年，還有點良心的都不幹了，會繼續在那開心躍上竄下的，有何好說。連泛藍名嘴三本柱都可以綠化，還是極短時間內綠化，真以為是啥綠色力量奇蹟喔？這些人都有自己的管道啦，還在同一時間發現不對勁，膝蓋想都曉得發生何事。然後支持者不覺得習慣的三本柱有問題，而是第一時間認為被收買？隨便啦，這表示對岸已經認為，台灣有一大群人被洗得很乾淨，灌什麼都可以。」

接著他回到大罷免這個主題，「大罷免這件事其實是近年的政治奇蹟，不下於太陽花的自主性，原因說穿了極其簡單，發起人的政治能量不高。咦？政治能量不高？對，媒體能量很強跟鈔能力很多，與政治能量是完全不同的一回事。台灣主流電視台擁有很強的媒體能量，可以不鳥國內外施壓，自認為可以操縱國內政治，但政治能量已經比以前低很多，實際動員不了多少人。」

「可以砸幾億在政治上的名人，看起來火紅無雙，實際上政治動員需要依靠大量的政治從業者，沒有俗稱樁腳的地方人士，頂多就是媒體聲量。這政治能量可低得很，掌權的政客最怕有錢人，沒權的政客只想利用金主，哪個黨都一樣，台灣目前過河拆橋最兇的，就是那幾個公開說要拆橋的。」

王立接著說：「大罷免起頭的聲勢極低，檯面上就老柯（柯建銘）在推，實際上有多少人願意真心而非情義相挺？呵，大家心裡有數。會走到第一階段全壘打就不可思議了，大家知道最初的評估連10都沒有嗎？悲觀的只有3、4席過一階。所以藍白有人咬定背後一定是民進黨在推，政府邪惡力量下去。扣除刻意宣傳不論，會信這套的立委不是蠢就是笨，連壞都不是。因為大罷免的出現更像是一時興起，沒有組織、沒有章法、沒有支援。說直接點，大罷免最初可以撐下去，是因為有幾個人覺得『做應該做的事，不要去管政治得失，大不了選不上』。」

「而且這些人窮個半死，選舉貸款都還沒還清。後面會引出有錢金主的支援，然後展開宣傳，完全是誠意，幾個窮政治人物用腳走出去，走到被看見，走到網路有人聲援。聲援是因為受不了，民進黨的網路支持者依照定義多半算金主，眼看這個『警車不能違法超速去抓超速』的聖母病，氣到受不了才跳出去。於是短時間內橫向串聯，出現後來被藍白一口咬定是統一步調的判斷。」

說到這裡，王立忍不住批評民進黨，「基層地方民代藍綠都認識，你他X的最好不知道同事在幹嘛。本來就是不爽決定自己來，你也知道同事下班去推大罷免，更知道同事的組織上層還不知所措，一群只會說理論模型的書生還在那堅持要『謀定後動』，等民意上來再衝。他XX的等你民意上來再衝個屁，黨外精神何時是等你民調過半才動手。沒有那幾隻小貓在一階段初期走到底，後面什麼事都沒有。等到一階段過關，大家知道覺得見好就收，不要浪費政治能量，針對會贏的投注就好的聲音多大？全部是『謀定後動』派。」

「政客都要保留政治能量，尤其二階段過了後，還要考慮罷免後的補選，不會亂衝。所以這時候繼續衝的是誰？就是你們看到的那一些笨蛋，做覺得該做的事，其他的不管了。所以曹董他們為何被挑出來打，因為沒錢萬萬不能，藍白無法相信窮鬼可以辦出這麼大的活動，就算地方議員說了也不信。呵，這屆立委素質是國民黨數十年來最差，沒有之一。總之，二階段衝到全過，遠遠超出最初的預期。幾個月前，我聽這些人要衝，也是問過評估沒，回答很單純：『對得起自己就好』。」

王立表示，「政治的初心就是對得起自己，修道先修心，整天想著權勢，當然活得像呂布。罷團有很多問題，爭權奪利有，私心作祟有，藉機牟利有。但大勢所趨，至少在非藍白這一塊，普遍激起憤恨。立院越過分，民意越沸騰，參加的志工越多，涵蓋的範圍越廣，政治算計就越少。一般人沒想那麼多，衝完再講，衝的時候別廢話其他的。也就這種心態，才會促使民進黨的地方基層願意去動起來，不管政治上的盤算為何，主要支持群眾都走出去了，你能等到最後才動嗎？當支持者眼瞎了喔？所以二階段全送案了。」

「這場基於不到雙手之數的發起者，一路衝到現在的結果，來自於很單純的不爽，根本沒想太多。至於之後，也就別想太多了。你管他民調同意不同意，管他優勢劣勢，如果發起人的初心是做對的事，但求無愧於心。那其他人就去做自己該做的事，該投就投，該回國就回國，考慮那麼多幹嘛。台灣人要改掉西瓜心態，選後跟朋友吹噓自己投給多數，眼光卓著，是很了不起？對得起自己就好。」

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