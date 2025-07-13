藍白合體救洪孟楷 朱立倫、黃國昌齊轟民進黨搞獨裁違反民主

藍委洪孟楷今日在林口醒吾科大體育館辦大型反罷造勢，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌同台聲援洪，力催「不同意罷免票」。（記者羅國嘉攝）

2025/07/13 17:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免案倒數13天，其中遭被罷免的藍委洪孟楷今（13）日在林口醒吾科大體育館辦大型反罷造勢，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌同台聲援洪，力催「不同意罷免票」。藍白黨主席表示，有這場大罷免就是民進黨主席賴清德要搞獨裁，把所有反對力量罷掉，這就是真正違反民主，呼籲選民726投下「不同意罷免」。

黃國昌指出，在立法院裡面，判斷一位立委表現最重要的標準，從來不是口號或黨派，而是問政是否認真，是否真正推動對國家安全、人民有利的法案。多數立委都專注於自己所屬的單一委員會，但洪是少數跨委員會積極參與質詢、問政的立委。

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黃國昌強調，洪的努力有目共睹，更值得肯定的是他對選區服務的投入，從白天在立法院質詢，晚上趕回選區跑行程，常常忙到深夜才返家，「這樣認真的立委，竟然是綠營要罷免的對象。」他當場向民進黨主席賴清德喊話「要發動罷免前，先回家照照自己綠營的鏡子，看看你們黨內有哪個立委質詢表現、推動改革有洪孟楷多的？」

黃國昌直言，洪現在面對大罷免，其實只有一個理由，就是賴要搞獨裁、綠營要搞危機，所以號召民眾726站出來，用選票挺認真立委，更要讓綠營知道，「台灣不是綠營做主，更不是綠營的台灣，捍衛台灣的民主自由、人權是不分黨派。」

朱立倫則說，「你不出來投票，就是幫了惡罷！」罷免案已進入最後2週關鍵期，唯有選民積極站出來表態，才能讓洪孟楷繼續為林口、為台灣拚到底。呼籲選民「726一定要出來投，投下不同意，才能保住我們的未來，保住一個真的在做事的立委。」

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