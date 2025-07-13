盧秀燕喊「我台中幫救災」 黃捷酸：救災何必分你我

黃捷（右）批評，救災何必分你我，盧秀燕在反罷免場合口出此言，簡直是情緒勒索。（記者陳奕劭攝）

2025/07/13 17:09

〔記者陳奕劭／新北報導〕首波藍委大罷免將於7月26日投票，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」今天（13日）邀請立委黃捷、網紅「女神下午茶」在中和區四號公園舉辦「週末開講」。談到台中市長盧秀燕喊「我台中幫救災」 ，黃捷批評，救災何必分你我，她在反罷免場合口出此言，簡直是情緒勒索。

黃捷表示，倒數13天來到雙和，目的是下架林德福、張智倫，還給雙北、台灣正常的國會、國家，這兩位立委在國會作惡多端，雖然在地方看來有親和力、看似無害，但在立法院對中國門戶大開、做出對台灣有威脅的事情。她希望用在立院的所見所聞告訴民眾，把握最後的時間，726投下同意罷免票。

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黃捷受訪時被問到，怎麼看藍營動員大咖反罷免？黃捷說，盧秀燕昨天的發言讓她非常驚訝，她站出來呼籲「全部去救災，停止罷免」，因為盧正在幫她們救災。請問救災對台灣人有需要分你我嗎？如果大家都是同一個國家、被認為同島一命，為什麼盧秀燕稱幫大家救災呢？難道她不是台灣人嗎？

黃捷指出，盧秀燕講這句話同時，正在參與反罷免造勢場合，請問是誰在搞政治？誰在反罷免？若她有心救災，怎麼會出現在這個場合？而且她作為是台中市長，是災害應變中心法定的指揮官，這是她的責任、義務。她當下沒進行該做的工作，卻自認為幫別人救災，這不是情緒勒索，什麼是情緒勒索？牛煦庭稱「沒有撥補1000億，就是台電在對他情緒勒索」，她的行為才是真的情緒勒索。

中和區四號公園舉辦「週末開講」，立委黃捷北上出席，獲得民眾夾道歡迎。（記者陳奕劭攝）

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