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    tripleS周心語稱「台灣是中國的」 張雅琳：別用1萬換無法快樂追星的未來

    tripleS中國籍成員周心語（左）與台灣籍成員許念慈（右）。（本報合成，擷取自tripleS/IG）

    tripleS中國籍成員周心語（左）與台灣籍成員許念慈（右）。（本報合成，擷取自tripleS/IG）

    2025/07/13 16:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國大型女團「tripleS」中國籍成員周心語近日在付費平台上喊話，「澳門、香港及台灣都是中國的」並補充稱如果不認同就別訂閱她的平台，相關發言引發台灣網友強烈反彈。對此，民進黨立委張雅琳則呼籲，別因藍白推出的普發一萬元政策而換來不能快樂追星的未來，7月26日投下「同意罷免」，守住偶像能說出「Hello Taiwan!」、迷妹們能說出「我是台灣人」的台灣。

    民進黨立委張雅琳稍早在Threads發文指出，tripleS中國成員周心語公開宣稱「台灣是中國的」，而同團的台灣成員許念慈可能一句話都「不能」說，並提及2016年周子瑜國旗事件，強調「如果我們用一萬塊，交換了沉默，如果我們讓親中勢力繼續掌握國會，那不只是藝人不能說話，連我們自己，也可能有一天不能再大聲說出『我是台灣人』」。

    張雅琳表示，追星需要自由的舞台、乾淨的搶票環境以及有尊嚴的應援空間，這些她仍在努力一一克服，包括「中資利用台灣空殼主辦」問題，目前尚無法律可管，可能得修《兩岸人民條例》，但這部條例已被國民黨及民眾黨聯手阻擋超過500次。

    張雅琳提到，她真心希望大家不要用一萬塊，換來一個不能快樂追星的未來，7月26日投下「同意罷免」，守住那個偶像可以說出「Hello Taiwan!」，迷妹們可以驕傲說出「我是台灣人」的台灣。

    民進黨立委張雅琳。（資料照）

    民進黨立委張雅琳。（資料照）

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