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    反罷免助講兼慶生 馬英九：票投不同意罷免 讓賴士葆留立院打拚

    國民黨立委賴士葆今（13日）下午舉行反惡罷文山團結大會，前總統馬英九前往助講表示，一定要支持賴士葆繼續留在立法院。圖為日前賴士葆舉行政策說明會，馬英九出席聲援。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    國民黨立委賴士葆今（13日）下午舉行反惡罷文山團結大會，前總統馬英九前往助講表示，一定要支持賴士葆繼續留在立法院。圖為日前賴士葆舉行政策說明會，馬英九出席聲援。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2025/07/13 16:32

    〔記者林欣漢／台北報導〕首波立委罷免投票於7月26日舉行，國民黨立委賴士葆今（13日）下午舉行反惡罷文山團結大會，今天生日的前總統馬英九助講完後，賴士葆特地獻花，眾人齊唱生日快樂歌祝福，馬英九開心地說：「既然知道今天是我生日，知道我今天幾歲嗎？」一旁的國民黨立委陳玉珍答28歲，馬英九樂得說：「我今天滿75歲了，做阿公很多年了」。

    馬英九表示，身為40年的文山區居民，一定要支持賴士葆繼續留在立法院，賴士葆做人誠懇、做事周到，細膩考慮到市民的需要，在各種評鑑都是第一名的立委，絕對不能讓這麼優秀的立委被罷免掉，「票投不同意，制衡就更有力」。

    馬英九說，他最不滿的就是發動大罷免的民進黨，完全不知如何為國民看緊荷包，不但把台灣的護國神山台積電搬到美國，對美國推動的關稅戰也茫然不知所措，完全是因應無方、毫無對策，「賴總統最近還說，罷免是要去除雜質，這好恐怖喔！他的口氣完全看不出是受過自由民主觀念洗禮的人，大家絕對不能讓他輕易得逞，否則台灣社會一定是不堪設想的。」

    馬英九呼籲，既然要反對惡性罷免，大家一定要親自去投票，投票不能請人代領，希望台灣民主不要受到這一次傷害，7月26日星期六不要跑出去玩，記得要投下不同意罷免，讓賴士葆繼續留在立法院打拚，這種好立委丟掉了太可惜。

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