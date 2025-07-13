普發1萬元 彰化南方書店：就像公司借錢發股利 荒謬！

立院通過國民黨版特別條例，將普發現金1萬元，彰化市有71年歷史的南方書店第三代陳筑閔表示，這就好像有家高股價的公司，卻借錢來發股利，馬上就會被投資人拋售股票。（取自南方書店粉專）

2025/07/13 16:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕立法院11日三讀通過立法院國民黨團提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金1萬元，引發外界熱議。彰化市有71年歷史的南方書店第三代陳筑閔表示，這就好像有家高股價的公司，卻借錢來發股利，馬上就會被投資人拋售股票！

陳筑閔強調，立法院說要普發1萬元，這本來就不是立院職權，台灣人也不應該短視近利，而是要思考發放的到底是從哪裡來。

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陳筑閔用股票來舉例立法院普發1萬元的荒謬，這就好像自己手上有一張高股價股票，這家公司卻莫名其妙要借錢來發股利，雖然發股利聽起來是好事，但任何一位投資人聽到「借錢發股利」消息，馬上就會拋售手上的股票，原因很簡單，就是正常、正派經營的公司不會做這樣的事情。

因此，陳筑閔認為，台灣實施民主自由，全體公民都應該具有民主素養，對於立院要普發1萬元一事，台灣人不該短視近利，應好好想一想，如果要普發現金1萬元，這錢要從哪裡來？如果借錢來發，對於台灣未來的影響為何？希望全體台灣人都能夠真正思考，什麼做法才是對台灣土地真正好、真正有幫助。

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