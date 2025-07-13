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    南投議員陳玉鈴罷免若未過 罷游顥團隊：罷游成功機會增

    立委游顥13日也去投票罷免南投縣議員陳玉鈴，罷游團隊認為結果不管如何，對罷游團體都是激勵，當然該案不過會讓中間選民反對惡罷而出來罷游。（民眾提供）

    立委游顥13日也去投票罷免南投縣議員陳玉鈴，罷游團隊認為結果不管如何，對罷游團體都是激勵，當然該案不過會讓中間選民反對惡罷而出來罷游。（民眾提供）

    2025/07/13 15:54

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕由國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴今天投票，投票下午4點截止，由於該罷免案被罷免游顥團隊視為國民黨惡罷舉動，罷游志工團備補領銜人葉宥豆表示，若罷陳玉鈴案不過，代表中間選民不接受為反制罷免的惡罷，就會讓罷團士氣大振，罷免游顥成功機率大增。

    罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴案今天投票，結果傍晚出爐，投票率不高的情況下，若該案不過8月23日投票的罷免立委游顥案，團隊認為很有激勵作用。

    罷游備補領銜人葉宥豆表示，國民黨和游顥投入大批人力財力動員，不只選區掛滿不敢具名的抹黑布條，也廣發文宣，但是選民心中自有一把尺，中間選民對以罷制罷的惡罷並不認同，這結果會讓沒錢沒資源的罷團志工，更有信心用理性方式來遊說民眾同意罷免。

    葉宥豆也說，萬一陳玉鈴罷免案通過，罷團也不會氣餒，會號召更多志工協助，對鄉親近距離說明罷免游顥是因為他親共，會提「中配六改四」等嚴重影響台灣人民權益，希望讓認同反對藍白立委毀憲亂政的民眾出來當志工，協助宣傳同意罷免游顥的宣傳。

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