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    石破茂「雙語」慰問台灣風災 林佳龍：盼在防減災領域深化合作

    日本首相石破茂昨日透過社交平台X，以日文與中文向台灣表達慰問之意，對此，外交部長林佳龍今日表達由衷感謝。（資料照）

    日本首相石破茂昨日透過社交平台X，以日文與中文向台灣表達慰問之意，對此，外交部長林佳龍今日表達由衷感謝。（資料照）

    2025/07/13 14:47

    〔記者黃靖媗／台北報導〕對於台灣受到颱風丹娜絲重創，日本首相石破茂昨日透過社交平台X，以日文與中文向台灣表達慰問之意。對此，外交部長林佳龍今（13）日表示，由衷感謝，並期盼台日未來在防減災等各項領域全面深化實質合作交流，強化彼此社會韌性。

    外交部指出，對於石破茂的慰問，外交部及我國駐日本代表處已分別於第一時間向日本政府表達誠摯感謝，日本台灣交流協會代表片山和之、日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠女士以及多位日本友我朝野國會議員等友人，也於第一時間公開表達慰問之意，充分展現台日間相互關懷的真誠情誼。

    外交部表示，台日兩國同處颱風及地震等天災頻仍地區，所幸每當發生重大天然災害時都能相互關懷、馳援，並共度難關，台日友好合作關係已成為國際社會的重要資產與典範，此次風災發生後，我國政府及民間立即全力投入救災工作，未來也將與日方保持密切聯繫。

    林佳龍也說，再次對日本政府及人民的溫暖慰問與協助表達由衷感謝，期盼台日兩國未來在防減災等各項領域全面深化實質合作交流，強化彼此社會韌性，致力發展更友好、緊密且堅韌的台日關係。

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