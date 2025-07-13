藍營強行通過普發1萬 新竹罷團：動搖國本將使社會安全網破洞

藍營強行通過普發1萬現金條例，新竹罷團批藍營動搖國本，將使社會安全網破洞。（照片取自罷免鄭正鈐新竹公民運動臉書粉專）

2025/07/13 15:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨利用立法院優勢席次強行三讀通過普發現金1萬元的關稅特別條例，引發各界批評聲浪，新竹市罷免鄭正鈐的公民團體昨天收到來自弱勢家庭的信件指出，看到藍委說要發給每個人現金1萬元，但他家中的弟弟因腦部生病被細菌攻擊，後來出現精神疾病，如今住在護理安養機構，後來透過社福單位申請到行政院每個月1萬元的補助，讓他弟弟可獲得照顧，也因國家財政有預算有經費，才將社會安全網守住，如今普發現金政策，恐讓國家沒錢，導致社會安全網出現破洞。

罷免鄭正鈐民團也公佈支持者的存摺照片，其中行政院補助的1年12萬元，除讓這名弱勢家庭能讓弟弟不因精神疾病無法安養就醫造成社會安全問題，也因政府透過預算編列，讓弱勢家庭獲得照顧，這些才是國家財政應照顧的團體，這名弱勢者提到不贊成立委要求政府無條件發給每個人1萬元，且還要國家舉債發放，擔心如果政府沒有錢，就是社會安全網破洞的時候，政府要有錢，才能讓弱勢家庭撐下去，不會造成更多悲劇。

請繼續往下閱讀...

這名弱勢者的來信提到很難過現在立院的藍白立委都在動搖國本，希望此次大罷免能成功，讓國家跟社會重回軌道，讓需要補助的家庭可以繼續得到照顧，也讓弱勢家庭能有翻轉人生的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法