「護國大遶境」直攻林思銘大本營 先擒「花蓮王」再下架「小王」

「護國大遶境」今早10點許來到新竹縣，200多名鄉親和罷團志工不畏炎熱齊聚竹東林業展示館前，呼籲用罷免同意票下架林思銘。（記者廖雪茹攝）

2025/07/13 14:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由全台31個罷團發起的反共護台「護國大遶境」今早10點許來到新竹縣，200多名鄉親和罷團志工不畏炎熱齊聚竹東林業展示館前，罷免國民黨立委林思銘的「撕除惡銘」公民團體領銜人謝婷婷呼籲，7月26日出門投罷免同意票，首波先下架花蓮王，竹二加入第二波罷免行列後，需要所有罷團和鄉親一起加油，互相支援，同島一命！

「護國大遶境」新竹縣場集結約400名鄉親，兵分五路，分頭於竹東林業展示館、竹東客運下公館站、台泥公園、上智國小前和中正公園，在三太子精彩表演後展開路掃和車掃，民進黨新竹縣黨公職全部參加，苗栗志工楊長鎮也到場。民進黨性平部主任李晏榕帶領群眾大聲齊呼「罷免投同意，反共更有力」、「新竹要光明，罷免林思銘」、「大罷免，大成功」！

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李晏榕表示，立法院11日三讀通過特別條例，其中匡列2350億元要普發現金1萬元，藍營立委不惜舉債、發債留子孫，也要發錢、政策買票。人民須要有一個健康的國會，就從罷免不適任的立委開始。與會的李小姐說，新竹是艱苦選區，林思銘在立院參與通過很多傷害台灣的法案，所以她專程從台北南下竹縣參加罷免活動。

領銜人謝婷婷表示，今來到林思銘的大本營竹東，上週有一群竹東鄉親到立法院參觀，韓國瑜院長沒有遵守行政中立，跟竹東鄉親說罷免要投不同意！這是罷免是一件非常艱困的事，但是志工並沒有帶著苦瓜臉投入，而是笑嘻嘻的，「人家對我們比中指，我們仍比讚回去」，以德報怨的罷團，每個人都很努力打拚，竹二今日能走到現在全部都是志工和選民的功勞。

謝婷婷接著說，7月26日罷免第一波投票，尤其是花蓮王傅崐萁，「擒賊先擒王」，大家一定要出門投票，這次不投就沒有下一次了。新竹縣「小王」林思銘是第二波，預期下週將公告，所以今天用護國大遶境這場很有氣勢的活動，讓新竹縣、讓全台灣聽見我們的聲音。

她表示，大罷免並不是挑起仇恨，而是守護台灣的力量！罷團的宣傳理念都是守護台灣，罷團人的眼中只有國家，是為了台灣的未來；相反的，反罷免的宣傳全部是以立委個人為主，因為他們眼中只有自己，都是為了守護自己的職位、自己的權力、自己的利益。兩者格局完全不同。所以，雖然罷團志工每天都會被罵、被反駁，但是真的不要害怕，我們一定要勇敢地走完這條艱苦的路，相信最終將迎來甜美的果實！

「撕除惡銘」公民團體領銜人謝婷婷呼籲，竹二加入第二波罷免行列後，需要所有罷團和鄉親一起加油，互相支援，同島一命！（記者廖雪茹攝）

「護國大遶境」今早10點許來到新竹縣，200多名鄉親和罷團志工不畏炎熱齊聚竹東林業展示館前，呼籲用罷免同意票下架林思銘。（記者廖雪茹攝）

「護國大遶境」新竹縣場，今天上午在竹東鎮車隊掃街。（記者廖雪茹攝）

「護國大遶境」新竹縣場有不少親子家庭，其中有一對小姊弟也不畏酷熱跟著家人參加。（記者廖雪茹攝）

「護國大遶境」新竹縣場，今天上午在竹東鎮車隊掃街。（記者廖雪茹攝）

「護國大遶境」新竹縣場在三太子精彩表演後展開路掃和車掃。（記者廖雪茹攝）

「護國大遶境」新竹縣有許多親子家庭參加。（記者廖雪茹攝）

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