中國是台商投資最佳選擇？黎寶文示警：未來出口狀況不會太好

海基會發言人黎寶文。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/13 13:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦副主任潘賢掌日前在全國台企聯會員代表大會上宣稱，中國是全球第二大經濟體，始終是台商台企抵禦風險的可靠後盾、投資興業的最佳選擇。對此，海基會發言人黎寶文接受本報專訪強調，世界第二大經濟體，並不代表什麼，重點指標是看人均GDP。現在美中之間戰略競爭，可以預期「中國的出口狀況未來不會太好」。

黎寶文表示，中國的確積極吸引外資、希望外資不要撤離，但這幾年的外國直接投資（Foreign Direct Investment，FDI）都在下降，所以國台辦的說法能否阻止世界各國廠商及台商「用腳投票」，令人懷疑。

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黎寶文指出，中國不斷宣傳它是世界第二大經濟體，不過非常值得懷疑，他不是要質疑不是第二大經濟體，而是世界第二大經濟體，並不代表什麼。如果一個國家的經濟要好，這個國家的生產力或購買力是強大的才是重點，人均GDP會是一個更好的指標。

黎寶文觀察，你看中國的人均GDP會發現其實一點都沒有值得驕傲的，2024年中國人均GDP是1萬3000多，台灣人均GDP是3萬多，台灣不是世界第二大經濟體，但我們人均GDP3萬多，中國的人均GDP才1萬3000多。

據分析，中國是世界第二大經濟體，世界第一是美國，但美國人均GDP是8萬5800元。在經濟學上，這個國家強不強大，其實可以看人均GDP。中國人均GDP在全世界是排名第73，世界第二大經濟體不代表就是投資的最佳選擇。

黎寶文進一步說，2010年之前，世界第二大經濟體是日本，但日本經濟失落了30年，中國是2010年後超過日本成為第二大經濟體，但很難說服，這就代表一個非常好的投資環境，或者經濟成長非常強勁。

黎寶文分析，中國目前經濟狀況不好，我們可用GDP來拆解，中國國內消費狀況不佳，人民購買力是有問題的，加上中國的人均GDP世界排名不高，現在經濟又不好，青年失業率又高，整體來講，國內購買力都是下降的。

在投資部分，黎寶文談及，外資都在撤離中國，中國民間投資也是不足，幾間大公司都是國家在經營，重點是中國過去長期經濟成長，大部分是靠政府支出在撐的。事實上，現在中國政府的狀況不太好，特別是地方政府財政非常危急，可以預期未來用政府投資力量來帶動整體GDP的動能，未來也是會下降的。

黎寶文說，另一方面，中國大量對外出口，原因是國內製造過剩，出口數字會增加，但是價格也在降低，因為是用傾銷的方式，加上現在有美中戰略競爭，所以我們可以預期，「中國的出口狀況未來也不會太好」。

據觀察，對於中國未來的經濟，要非常謹慎看待，當然它不太可能崩潰。日本就算失落30年，仍舊維持世界第二大經濟體很長一段時間，所以我們可以預期中國很有可能會步入日本的狀況。

「其實所有台商早就感覺到了！」黎寶文說，台商很早就開始做轉移投資，甚至是要結束在中國的營業，所有趨勢都顯示台商投資中國的比率正在下降。中國經濟陷入停滯或趨緩，這麼大的一個國家對國際政治是一個穩定或不穩定因素，都可做一個思考。

黎寶文說，中國跟日本不太一樣，是一個有10多億人口，軍事力量非常強大的國家，當這樣一個國家陷入經濟停滯，國內又有民族主義，然後跟美國等多數國家處於緊張關係。現在這個局勢到底對未來是好是壞，非常值得大家審慎思考。

黎寶文示警，台商要去思考這件事，因為一旦有戰爭或爆發衝突，中國內部一旦發生動亂，或是對於經濟所產生的各式各樣紛擾引發的政治危機的話，對台商都是非常大的經濟危機。

他強調，連台積電都在思考地緣政治的風險，中小企業也更應該有所警覺，因為面對這樣不可預知的政治危機、軍事危機，小型廠商的風險一定會遠高於台積電。我們正處在一個歷史的轉捩點，過去的商業經營，從來不需思考政治問題，未來可能要善於判斷國際局勢和國際風向，以利準確的切入。

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