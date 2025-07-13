蔣萬安站台反罷免感性致詞 徐巧芯落淚

蔣萬安說，徐巧新在這次罷免歷經折磨，但就像出麻疹，成功挺過以後，就像得到無敵星星一樣。（記者方賓照攝）

2025/07/13 14:09

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（13）天出席國民黨立委徐巧芯反罷免後援會成立大會，感性致詞讓徐巧芯當場落淚，還連續以「支持、力挺、守住」徐巧芯就是「支持、力挺、守住」蔣萬安來對選民喊話，「守住對我來講最重要的堡壘」，讓北市一席都不能少。

蔣萬安細說徐巧芯在立法院的表現跟為北市爭取到的建設，接著批評大罷免只是因為民進黨在立法院是少數，無法像過去掌握行政、立法權力，「選輸就翻桌」，要用納稅人的錢陪民進黨重選，這是破壞台灣的民主、踐踏民意，污辱民眾的智慧。批評民進黨掌握資源、政府機關、國營事業、媒體、網軍，民眾現在唯一擁有的就是手中的選票，726要用選票抵擋住民進黨的不公不義。

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蔣萬安感性的說，大家不要以為徐巧芯個子嬌小、很剽悍，就可以躲掉民進黨、側翼的亂箭攻擊；他所知道的徐巧芯其實遍體鱗傷、千瘡百孔，她不是沒有受傷，她是帶著傷繼續往前衝，一直以來，徐巧芯衝鋒陷陣、抵擋攻擊、與惡勢力搏鬥，現在是給勇敢的戰士更多的補給，更好的戰備，最好的支援就是手中的選票。他說，不能讓勇士孤軍奮戰，不能讓戰士孤立無援，松山信義需要徐巧芯、反對的勢力需要徐巧芯、蔣萬安需要徐巧芯、中華民國需要徐巧芯，一番話引得徐巧芯激動落淚，台下也高喊加油。

蔣萬安說，徐巧芯在這次罷免歷經折磨，但就像出麻疹，成功挺過以後，就像得到無敵星星一樣，呼籲讓徐巧芯解開束縛，繼續為台北市拚鬥，還對民眾、里長喊話說「支持蔣萬安就要支持徐巧芯、力挺徐巧芯就是力挺蔣萬安、守住徐巧芯就是守住松山信義、就是守住蔣萬安、守住對我來講最重要的堡壘」，北市一席都不能少。一席都不能掉。

蔣萬安提到國民黨做的民調，支持、肯定徐巧芯的比例非常高，但問到726會不會去投票，很多不太願意，甚至不知道反對罷免是要去投不同意罷免；他說，若不去投票，就是讓民進黨繼續惡搞、繼續內耗、繼續討政治鬥爭，不顧經濟民生，因此要用不同意罷免終止社會的仇恨跟對立，讓社會安定，讓國家回到正軌。

台北市長蔣萬安說，他所知道的徐巧芯其實遍體鱗傷、千瘡百孔，讓徐巧芯紅了眼眶。（記者方賓照攝）

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