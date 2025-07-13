罷免南投議員陳玉鈴投票 有人在禁止區探問選民「誰還沒出來投？」

民進黨南投縣黨部人員在投票所外數公尺數，看到民眾在外守候還拉著投完票的民眾詢問。（民進黨南投縣黨部提供）

2025/07/13 14:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨發動罷免綠營南投縣議員陳玉鈴今天投票，到中午為止投票情況「平靜」，惟民進黨南投縣黨部中午巡到社寮活動中心的投票所，發現有人在離投票所5、6公尺外，拉著選民問「你們家還有誰還沒出來投？」，縣黨部人員向投票所主任管理員抗議，該人員才退出該區域。

民進黨南投縣黨部執行長林明生指出，投票日於投票所四周30公尺外，都不能有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，否則檢警司法機關，可依依刑法第142條及第147條規定法辦，但是中午巡看投票所投票情形時，赫然發現設在社寮里活動中心的投票所，在距離投票所僅5、6公尺外的中心騎樓側面，就有民眾拉著剛投完票的民眾，大剌剌的詢問：「你們家還有誰沒有出來投？」，完全無視法規。

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對於此種囂張行為，當場向主任管理員抗議，強調民進黨也有監票人員在現場，希望投票所選見人員能維護投票所外30公尺範圍不受干擾。靠進投票所的人員被抗議後，才退出該區域，轉往靠商店街的一側站立。

民眾守在投票所外，探問其家裡還有沒有人沒來投票。（民進黨南投縣黨部提供）

經向主任管理員抗議後，該民眾才離開投票所外。（民進黨南投縣黨部提供）

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