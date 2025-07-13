花壇公所、藝文館與代表會3合1地標建物完工明天啟用

彰化縣長王惠美參觀全新公所，對於安全嶄新空間稱讚不已。（記者劉曉欣攝）

2025/07/13 13:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉新地標啟用了！原本是老舊廢棄營區，經過鄉公所砸下2.4億元，打造完成花壇公所、藝文館與代表會3合1全新建物，就在花壇國中對面，讓花壇行政園區更加完整，鄉公所提醒民眾，明天（13日）洽公別走錯地點了。

彰化縣長王惠美表示，花壇鄉打造全新3合1地標，這塊土地原本是老舊的廢棄營區，經過鄉公所自行出資2.4億元負擔工程經費，加上縣府補助1000萬元來施作室內裝修，讓花壇鄉有了全新建物。1、2樓全部作為藝文演講空間，3、4樓則作為行政空間，提供作為花壇鄉公所、花壇鄉民代表會，以及花壇調解會的辦公室。

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花壇鄉長顧勝敏表示，花壇鄉舊有的鄉公所在民國1970年興建，由於變成危樓，必須要打造全新的鄉公所，讓洽公民眾與辦公的員工都有安全的空間。感謝鄉公所員工的努力，以及代表會的支持，讓花壇鄉有了全新的辦公場所，明天開始全員就會在全新鄉公所辦公，地點就在花壇國中對面，花壇鄉彰員路二段586號，緊鄰花壇鄉立幼兒園。

花壇鄉民代表會主席沈文盛表示，感謝花壇鄉公所團隊的用心，讓花壇鄉有全新的鄉公所與代表會，還有寬廣的藝文空間。

彰化縣花壇鄉公所、藝文館與代表會3合1地標建物完工，原本是老舊廢棄營區。（記者劉曉欣攝）

彰化縣花壇鄉有全新地標了，花壇公所、藝文館與代表會3合1地標建物完工，14日全新啟用。（記者劉曉欣攝）

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